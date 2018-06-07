Google, Hindistan'da 8 Milyon Kişiye Bedava İnternet Sunuyor

2015 yılında başlatılan bir proje kapsamında Hindistan tren istasyonlarına ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunan Google, iki yılda 400 istasyona ulaşmayı başardı. Ayrıca bu süreç içerisinde şirketin 8 milyon Hintli'ye internet sunduğu dile getirildi.

İlk olarak Assam'daki Dibrugarh istasyonunda bu hizmete başlayan Google'ın, hedefinde 400 istasyonu geçmek vardı. Bu hedefine ulaşan ve her ay ortalama olarak 8 milyon kişiye ücretsiz internet hizmeti sağlayan ABD'li şirket, her bir kullanıcının günlük 350MB internet kullandığının da altını çizdi.

Bu internet hizmetlerini tamamen ücretsiz sunan Google'ın gelir elde etmek için reklam yayınladığını belirtmek gerekiyor. Her kullanıcısına özel çeşitli reklamlar gösteren Google, bu sayede hizmetinin karşılığını alıyor. Ayrıca daha yüksek hızlı bağlantı için bir miktar ücret aldığı dile getirilen şirket, bu istasyonlardaki işinin henüz bitmediğini de ifade etti.

Hindistan'daki diğer bekleme bölgelerine de ücretsiz Wi-Fi sunmak isteyen Google'ın başkan yardımcısı Caesar Sengupta "Hindistan dünyanın en büyük ikinci internet kullanıcısına sahip ancak hala çevrimiçi olmayan neredeyse bir milyar Hintli var. Bu insanların hayatlarını değiştirmek bizim elimizde.Hindistan’daki herkesin bir tren istasyonunun yakınında oturmadığını veya çalışmadığını biliyoruz." şeklinde konuştu.

Bundan sonraki dönemde Endonezya ve Meksika için de aynı hizmeti sunmak istediklerini belirten Sengupta, Google'ın ve Hintlilerin bu hizmetten memnun olduğunu aktardı.