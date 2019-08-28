'Google Hire' İçin Yolun Sonuna Geliniyor

Google, yıllardır pek çok farklı ürün ve uygulamayı kullanıma sundu. Fakat şirket bir süre sonra bunların bazılarını kapatmaya karar verdi.

Yani şirket, başarılı olmayan ürün ve uygulamalarına daha fazla kaynak harcamak istemedi ve bunları sonlandırdı. Kaynakların verimli kullanılması adına bunun mantıklı olduğu söylenebilir.

Şimdi de görünüşe göre Google Hire uygulaması benzer bir sonla karşılaşacak. Genel işe alım süreçlerini kolaylaştırmak için bir platform oluşturmak isteyen Google, Google Hire adlı platformunu 2 yıl önce hizmete sunmuştu. İş başvurusunda bulunanların aranmasına yardımcı olmak, görüşmeler planlamak, geri bildirimler sağlamak ve çok daha fazlası için kullanılabilen bir uygulamaydı.

2020'de Kapatılacak

Google Hire, büyük bir insan kaynakları departmanına sahip olmayan küçük veya orta ölçekli şirketler için ideal bir platform gibi görünüyor. Ancak görünüşe göre Google bu konuda hem fikir değil. Çünkü şirket, platformu 2020'de sonlandırmaya karar verdi.

Google’ın müşterilerine gönderdiği bir e-postada, "Google Hire başarılı olsa da, kaynaklarımızı Google Cloud portföyündeki diğer ürünlere odaklıyoruz. Müşterilerimize, ayrıca bu süreçte bize katılan ve destek veren şampiyonlara ve destekçilere minnettarız." ifadelerine yer verildi.