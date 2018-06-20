Google Hire İşe Alım Sürecini Yüzde 84 Hızlandırıyor

Google, yakın zaman önce işverenlerin daha kolay iş ilanları vermesinin ve işe alım süreçlerini hızlıca gerçekleştirebilmesinin önünü açan Google Hire projesini faaliyete geçirmişti. Bugün itibarıyla yapılan açıklamayla Google Hire yapay zekayla güçlendi, denildi.

İnternet devi Google’ın, LinkedIn gibi devlere rakip olarak geliştirdiği Google Hire, yapay zekayla güçlenerek, işe alım süreçlerini yüzde 84 oranında hızlandırmayı başardı. Eklenen yeni makine öğrenimi ve Google Suite entegrasyonlarıyla birlikte kullanıcıların daha fazla zaman kazanacağını söyleyen şirket, yapılan değişikliklerle birlikte iş başvuruları arasında daha az geçiş, başvuruları gösterme ve mülakat tarihi belirleme gibi detayların çok daha hızlı ayarlanabileceğini belirtti.

Yapılan bir başka önemli değişiklik ise özgeçmişlere yazılan “anahtar kelime” oldu. İş arayan kişilerin bundan sonra özgeçmişleri için anahtar kelime belirleyebilecekleri ve işverenlerin de bu anahtar kelimeleri Google Hire üzerinde aratmak suretiyle kendileriyle alakalı çalışanları daha hızlı görebilecekleri kaydedildi.

Hire’ın Ürün Müdürü Berit Hoffman, Hire’ın başarılı olması için daha iyi eşleştirmelerin yapılmasının zorunlu olduğunu söylerken, “Anahtar kelimelerin daha iyi eşleşmeler sunmak için önemli bir fırsat” olduğunu dile getirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Hoffman, “Yeni sistemle birlikte 10 yeni adayı incelemek ve eyleme geçmek için harcanan süreyi ölçtüğümüzde, eskisine göre yüzde 77’lik bir zaman tasarrufu yaşandığını gördük. Ayrıca, bir başvurunun son aşamaya kadar geldikten sonra reddedilmesinin ardından yeni birinin bulunması için harcanan sürenin de yüzde 84 oranında azaldığını gördük.” Tekrarlanan görevleri hızlandırmak, işverenlerin daha fazla mülakat yapabilmesinin önünü açıyor” ifadelerini kullandı.