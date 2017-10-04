Google Home Max Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Google Home ailesi büyümeye devam ediyor. Home Mini’nin büyük abisi Home Max, Google etkinliğinde görücüye çıktı. Google Home Mini de olduğu gibi Google Assistant aracılığıyla komut verilebilen Google Home Max, sahip olduğu donanım ve üstün özellikleriyle dikkat çekiyor.

Google Home Max Özellikleri ve Fiyatı

Google Home Mini ile birlikte Google Home’dan daha büyük boyutlu bir versiyonu Google Home Max da tanıtıldı.

Google Home Max’te kumaş hoparlör ızgarasıyla örtülü iki adet 4.5 inçlik woofer ve tweetter’lar yer alıyor. Yapay zeka desteğine sahip olan cihaz, Ses yüksekliği konusunda Google Home’dan tam 20 kat üstün.

Google Home Max’ta bulunan Smart Sound isimli otomatik öğrenme özelliği ile dinlenen müzik, podcast veya telefon görüşmesine göre ayarlanabiliyor. Mıknatıslı yapısıyla düşme ihtimalini azalan Google Home Max’te dokunmatik kontroller, Bluetooth ve 3.5 mm kulaklık girişi de bulunuyor.

Google Home Max 399 dolardan Aralık ayında satışa sunulacak.

Tanıtılan bir diğer akıllı hoparlör Google Home Mini hakkındaki detaylara bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.