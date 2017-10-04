Google Home Mini Tanıtıldı! İşte Detaylar

Google, akıllı hoparlörü Home Mini’yi resmen tanıttı. İsmi her ne kadar ‘Mini’ olsa da, boyundan çok daha büyük işleri başardığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Google’ın minik dostu Amazon'un Echo Dot'una çok benziyor. Ayrıca uygun fiyatıyla oldukça hesaplı. Daha fazla meraklandırmadan Google Home Mini’nin özellikleri ve fiyatını sizlerle paylaşalım. İşte detaylar.

Google Home Mini ile ilgili sızıntılar son 1 aydır iyiden iyiye artmıştı. Son olarak Walmart ürünü yanlışlıkla web sitesinde sergilemişti. Sızıntılar heyecanımızı az da olsa baltalasa da, Home Mini küçük ama bir o kadar etkili yapısıyla herkesi etkilemeyi başardı.

Google Home Mini Özellikleri ve Fiyatı

Müzik çalmak, Home Mini’nin öncelikleri arasında yer almıyor. Mini, portatif yapısıyla evinizdeki işleri görmek adına en değerli yardımcınız olacak. Podcast dinletmek, Chromecast Audio gibi Google bağlantılı diğer ürünlere komut gönderebilmek Home Mini’nin yetenekleri arasında bulunuyor.

Bununla birlikte, Google Assistant’ı evde daha fazla odaya sokmak amacıyla tasarlanan hoparlör, haberlerin ve takvim güncellemelerinin daha kolay bir şekilde yapılmasını sağlayacak.

Android ve iPhone cihazlarla tamamen uyumlu çalışan Google Home Mini’de 4 LED ışık barındırıyor. Ayrıca, üç farklı renk seçeneği ile satışa çıkacağını da belirtelim. Bunlar Mercan, tebeşir beyazı ve kömür renkleri olarak sıralanıyor.

Google Home Mini yalnızca 49 dolar olmasıyla dikkat çekiyor. Bugün itibariyla ön siparişlere açılan cihaz, 19 Ekim’de satışa çıkacak.