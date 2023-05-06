Google, Home Uygulamasını Yeniden Tasarladı: İşte Yenilikler!

Google, Home uygulamasını daha da kullanıcı dostu hâle getirecek yeni güncellemelerle bir kez daha yeniliyor.

Home uygulaması; akıllı ışıklar, termostatlar, kameralar, hoparlörler ve hatta TV'ler gibi çeşitli cihazları kontrol etmenizi sağlıyor. Google Home uygulaması ile ışıkları açıp kapatabilir, termostatınızın sıcaklığını ayarlayabilir, kamera yayınlarını görüntüleyebilir, uyumlu hoparlörlerde müzik çalabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Uygulamayı tek bir komutla birden fazla eylemi otomatikleştiren rutinler oluşturmak için de kullanabilirsiniz.

En son sürümde yeni bir Gelen Kutusu akışı, yeniden tasarlanmış bir aydınlatma kontrol sistemi ve güncellenmiş bir bildirim zili simgesi yer alıyor ve akıllı evinizi yönetmek her zamankinden daha kolay hâle geliyor.

Gelen Kutusu Akışı, Etkinlik Sekmesinin Yerini Alıyor

En dikkat çekici değişikliklerden biri, etkinlik sekmesinin yerini alan Gelen Kutusu akışının sunulmasıdır. Favoriler sekmesinin üst kısmındaki bildirim zili simgesi, sizi tüm son bildirimlerinizi görebileceğiniz Gelen Kutusu akışına götürecek.

Bir diğer değişiklik ise artık hap şeklinde bir kaydırıcı, renk kontrolleri ve aydınlatma ön ayarları içeren yeniden tasarlanmış aydınlatma kontrolleri olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda yalnızca Dogfood build'inden erişilebilen bu güncelleme, akıllı ışıklarınızın sıcaklığını ve rengini özelleştirmenize olanak tanıyarak eviniz için mükemmel ambiyansı seçmenizi kolaylaştırıyor.

Yeni sürümün tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı belli olmasa da Google'ın Home uygulamasını geliştirmeye kararlı olduğu açık.