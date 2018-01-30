Google, HTC'ye 1.1 Milyar Dolar Ödeme Yaptı

Geçtiğimiz yıl anlaşma sağlayan iki büyük şirket, işin finansal detaylarını parça parça hallediyorlar. Geçtiğimiz gün Google tarafından gelen açıklamada HTC’nin telefon tasarım departmanı ABDli şirkete satılmış durumda. Bu satın alım için 1.1 milyar dolar ödeyen Google, bundan sonra Pixel cihazların tasarımında büyük pay sahibi olacak.

Bildiğiniz üzere telefonlarını HTC'ye ürettiren Google, Pixel cihazlarıyla büyük beğeni toplamıştı. Bunun üzerine HTC'nin telefon departmanını satın almak için girişimlerde bulunan ABD'li şirket ilk atağını gerçekleştirdi. Bundan sonra Pixel telefonlarının arkasındaki ekip Google adına çalışacakken, HTC tarafında da kendi mobil cihazlarını yapmaya devam edecekleri açıklaması geldi. Vive için mobil departmanını kapatmadığını ifade eden HTC, AR, AI ve IoT teknolojisine öncülük edeceklerini kaydetti.

“İnanılmaz derecede yetenekli bir ekip, gelecek yıllarda daha da iyi ve daha yenilikçi ürünler üzerinde çalışıyor.” açıklamasını yapan Google aynı zamanda HTC'nin 2 bin kişilik mühendis takımını da kendi tarafına geçirdi. Ar-Ge ekibini Google'a satan HTC, bu satın alım ile VR ekibinin etkilenmeyeceğinin de garantisini verdi.

Ayrıca donanımdan sorumlu başkan yardımcısı Rick Osterloh Google'ın Asya-Pasifik hattındaki en büyük mühendislik ekibinin sahibi olduğuna vurgu yaparak şu açıklamayı dile getirdi: "Google'ın AI, yazılım ve donanım ekibini geliştirdiğimiz için mutluyum. Bugünden sonra dünya çapında insanlar için yararlı olabilmek için güçlü ekibimizle bir misyona hizmet edeceğiz."

Bundan sonra farklı pazarlara açılma niyetinde olduklarını belirten Google, hiç şüphesiz dünya genelinde kullanımı yaygın olan bir Pixel cihazının olmasını istiyor.