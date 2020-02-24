Google, Huawei Kullanıcılarını Uyardı: Yüklemeye Çalışmayın

Google yaptığı açıklama ile birlikte Huawei cihaz sahiplerini, kendi uygulama ve servislerini kurmaması konusunda uyardı. İşte merak edilen detaylar ve dahası.

Google Açıklama Yaptı

Amerika'nın Huawei'ye yönelik uygulamaları ve yaptırımları devam ederken Google, Huawei tüketicilerini bazı noktalarda uyardı.

Yeni Huawei cihazları (16 Mayıs 2019 tarihinden sonra piyasaya sürülen veya daha eski bir cihaz olmasına karşın yeni bölgelerde yeni piyasaya sürülen) Play Protect sertifikası almadı. (Yani) Yandan yüklenen Google uygulamaları güvenilir bir şekilde çalışmayacak çünkü bu hizmetlerin onaylanmamış cihazlarda çalışmasına izin vermiyoruz.

Yani şirket 16 Mayıs 2019 tarihinden sonra satışa sunulan cihazlara sertifika tanınmadığını, bu nedenle bu uygulamaların iyi bir kullanım deneyimi sunmayacağını ve güvenlik sorunlarını da beraberinde getirebileceğini vurguluyor.

Kullanıcı güvenliğini tehlikeye atabilecek şekilde değiştirilmiş bir uygulama yükleme riski oldukça yüksek.

Belirtilen tarihten önce bölgenizde satışa sunulan ürünlerde böyle bir sorun olmadığını vurgulayalım. Buna karşın cihazınızın Play Protect sertifikasına sahip olup olmadığını Play Store uygulamasının ayarlarına giriş yaptıktan sonra en alta inerek "Play Protect Sertifikası" alanından kontrol edebilirsiniz. Eğer herhangi bir sorun bulunmuyor ise 'Cihaz Sertifikalı' yazısı ile karşılaşacaksınız.