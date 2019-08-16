Google, Huawei’nin Yeni Telefonunu Sızdırdı

Huawei’nin yeni akıllı telefonu Nova 5T, şimdilerde Google’ın kurumsal telefon rehberinde ortaya çıktı.

Nova 5T, daha önceki söylentilerdeki gibi Honor 20’nin yeniden piyasaya sürülmüş hali değil. Bu, daha fazla hafızaya sahip olan daha küçük bir telefon olarak geliyor.

Cihazın 5.5 inç’lik ekranı, Honor 20’nin 6.26 inç’lik ekranından daha kompakt bir yapıda. Telefonun ön kısmını gösteren görselde, ekranda yer alan yuvarlak kamera deliği ve cihazın yan kısmında bulunan parmak izi okuyucusu (görselde de görüldüğü üzere ses tuşunun hemen altında) dikkat çekiyor.

Nova 5T’nin teknik özelliklerine geçtiğimizde ise, cihazda 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama alanı seçeneklerinin yer aldığını görüyoruz. Honor 20’de ise 6GB RAM ve 128GB depolama alanı sunuluyor.

Google’ın sağladığı tüm bilgiler ne yazık ki bundan ibaret. Şimdilik telefonun arka kamera kurulumu hakkında hiçbir bilgi yok hatta cihazın arka kısmını gösteren bir görsel bile yok.

Görseldeki telefonun ekranındaki tarih 13 Ağustos’u gösteriyor. Huawei Nova 5T’nin planlanan tanıtım tarihi 13 Ağustos muydu bundan emin değiliz ancak telefon hala tanıtılmış değil.