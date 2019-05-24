Google, Huawei’yi bir listeden daha çıkardı

Huawei ve Google arasındaki büyük kriz henüz atlatılmamışken, Google tarafından önemli bir hamle daha geldi. ABD'nin Huawei’yi ticari kara listeye almasının hemen ardından neredeyse bütün Amerikalı şirketler Huawei ile olan ilişkilerini kestiler. Ancak Google, içlerinden en sert davranan oldu.

Dünyanın en büyük arama motoru olarak bilinen ve birçok sektörde de faaliyetleri bulunan Google, bazı Android cihazlarını kullanıcılara önerebiliyor. Bu cihazların satış miktarları genellikle yükseliş eğilimindedir. Bu nedenle Google'ın önerdiği cihazların son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Huawei artık bu listede yer almayacak

Şirketin en çok müşteri yönlendirilen kaynaklarından birisi olarak görülebilecek Google önerilerinde, bundan sonra Huawei yer almayacak. Normalde de şirketin bütün cep telefonları zaten listede bulunmuyordu.

Şirketin en gözde cep telefonu modelleri olan; P10, Mate20 ve MediaPad M5 gibi cihazlar, Google önerilenler içerisinde bulunuyordu. Ancak Huawei, yaşanan bu kriz nedeniyle Google tarafından listeden kaldırıldı. Şu an için bu cep telefonu modellerinden hiçbirisi, Google önerilerinde yer almıyor.

Google tarafından yapılan bu hamleler, sadece yukarıda sayılan modellerle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda android.com web sitesi üzerinden Mate X ve P30 Pro modelleri de önerilenler listesinden kaldırıldı.

Sonuç olarak Huawei’nin tamamen ortadan kaldırılmak istendiğini söylemek mümkün. Sizce de bu savaşta Google, çok fazla acımasız davranıyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.