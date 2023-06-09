Google'dan İki Yeni Widget: Haberlere Ulaşmak Hiç Olmadığı Kadar Kolay!

Google, Android cihazlar için kullanıcıları en son gelişmelerden haberdar etmek üzere tasarlanmış iki yeni özelleştirilebilir widget'ı tanıttı.

Haber widget'ları, günlük olaylardan haberdar olmalarını sağlayarak kullanıcı deneyimini geliştirmek için güçlü bir araç sağladıkları için neredeyse her cihazdaki en popüler widget'lar arasında yer alıyor. Bu widget'ların kullanıma sunulmasıyla Google, Android kullanıcılarına daha da iyi bir haber deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Yeni Widget'lar Neler Vaat Ediyor?

İki widget'tan ilki, kullanıcılara uygulamayı açmadan son dakika haberlerine bir göz atmalarını sağlayan kompakt bir 2x2 hızlı görünüm widget'ı olarak geçiyor. Bu widget, tek bir gelişme hakkında çok az bilgi sunsa da kısa bir genel bakış ve favori konularda hızlı güncellemeleri tercih edenlere hitap ediyor.

İkinci widget, her bir haber için iki başlık ve beraberindeki küçük görselleri gösteren daha büyük bir 4x3 liste görünümü widget'ı olarak yer alıyor. Bu widget aynı anda birden fazla haber makalesinin anlık görüntüsünü sunarak daha kapsamlı bir haber deneyimi arayan kullanıcılar için ideal bir seçim olarak tanıtıldı.

Her iki widget da son derece özelleştirilebilir olup, kullanıcıların tercih ettikleri haber kaynaklarını, konuları ve hatta görüntülenecek belirli makaleleri seçmelerine olanak tanıyor.

Yeni Widget'lar Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Bu yeni widget'lara erişmek için Android kullanıcılarının Google Haberler uygulamalarını henüz mevcut olmayan 5.82 sürümüne güncellemeleri gerekecek. Mevcut en son sürüm 5.81 olduğundan, kullanıcıların bu widget'ları denemek için güncellemenin betadan çıkmasını beklemeleri gerekiyor.