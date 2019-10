Google ile Dalga Geçen OnePlus Dalga Konusu Oldu!

OnePlus attığı tweet ile birlikte Google Pixel 4 ile dalga geçti.

Ne yazık ki komik olan tek şey bu değil.

'Her Zaman 90Hz Ekran'

Reddit üzerinde ortaya çıkan detaya göre Pixel 4 modelinin ekran yenileme hızı 90Hz olarak ayarlanmış olsa dahi, ekran parlaklığına göre otomatik olarak düşebiliyor. Başka bir deyişle ekran parlaklık oranı yüzde 75 seviyesinin altına düştüğünde yenileme hızı otomatik olarak 60Hz seviyesine çekiliyor.

OnePlus 7T ve 7T Pro gibi modellerde de olan 90Hz özelliği, hangi parlaklık seviyesinde olunursa olunsun kalıcı olarak kullanılabiliyor.

İşte bu durumu kullanan OnePlus, resmi Twitter hesabı üzerinden Google ile dalga geçti.

90Hz teknolojisine sahip OnePlus telefonların 'her yerde, her zaman, her koşulda' bu teknolojiden yararlanabileceğini vurgulayan OnePlus, her parlaklık seviyesi için bu teknolojinin aktif olarak kullanılabileceğini gösterdi. Daha eğlenceli olan taraf ise OnePlus'ın attığı alaycı tweeti birkaç dakika sonra silmesi oldu. Ancak birilerinin teknoloji çağında olduğumuzu hatırlatması gerekiyor.

Bu tweeti ekran görüntüsü olarak alan kullanıcılar, birkaç dakika sonrasında internette yayınlamaya başlamıştı bile. Bu noktada OnePlus'ın bu tweeti neden kaldırdığı bilinmiyor ama iki teori mevcut.

Birincisi, OnePlus modellerinin de 'her yerde, her zaman, her koşulda' 90Hz teknolojisini aktif olarak sunamıyor olma ihtimali. İkincisi ise şirketin Google ile arayı bozmak istememesi. Yine de hepsi için çok geç.