Google İlk Fiziksel Mağazasını Açtı

Google'ın ilk fiziksel mağazası neler sunuyor? İlk fiziksel mağazasını ABD'de açan Google, mağaza içerisinde hem yazılım hem de donanım ürünlerine odaklanıyor.

Google, geçen ay New York'ta ilk fiziksel mağazasını açma planlarını duyurmuştu ve bugün, mağazayı bir blog yazısıyla birlikte açtıklarını açıkladı. Yeni mağaza açılışının beklentisiyle Google, mağazanın içine, düzenine ve tüm mekanlarına derinlemesine bir bakış sundu.

Blog gönderisinde şirket, mağazanın malzemelerinin, mobilyalarının ve rafların sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlandığını söylüyor: "Duvarlardaki kaplama yumuşak gri rengindeki hikori ağacından yapıldı, her aydınlatma armatürü enerji tasarrufludur. Özel mantar ve ahşap mobilyalarımız Greenpoint, Brooklyn'deki yerel bir usta tarafından yapılmıştır."

Google'ın ilk fiziksel mağazası neler sunuyor?

Google, fiziksel mağaza ile amacının, "ürünlerin yararlılığını deneyimlemeye odaklanan resmi bir alan yaratmak" üzerine olduğunu aktardı.

Mağazanın giriş bölmesinde, Google'ın "Hayal Alanı" dediği bölgede, müşterilerin etkileşime girebileceği 17 metrelik bir cam yapı bulunuyor. Burada, söylediklerinizi aynı anda 24 dile çevirmeyi başaran Google Çeviri yer alıyor. Google mağazası, kullanıcıların en yeni Pixel telefonları, Pixelbook cihazlarını ve ayrıca Nest Home ve Fitbit ürünlerini test edebilecekleri etkileşimli uygulama alanlarına sahip.

Atölyeler ve etkinlikler için ayrılmış bir alanın yanı sıra, insanların kendilerini kaptırabileceği ve Google'ın deneyimlerini test edebileceği “Korumalı Alanlar” da bulunuyor. Bir oturma ünitesinde Nest Sandbox, Stadia oyunlarını deneyebileceğin bir Stadia Sandbox ve Pixel kameralarla oynayabileceğiniz bir Pixel Sandbox yer alıyor. Müşteriler, deneyimlerin yanı sıra yerinde Pixel onarımları için mağazaya uğrayabilir.

Google Chat tüm kullanıcılara açıldı

Google yazılım tarafında da kullanıcıları yalnız bırakmıyor. Google Chat isimli uygulama uzun bir sürenin ardından herkesin kullanımına sunuldu. Google Sohbet olarak da bilinen hizmet, şirkete göre iletişim kurmanın yeni ve güçlü bir yolu. Bu hizmet ile bir ya da birden fazla kişi ile mesajlaşabilir, toplu sohbetler yapmak için odalar oluşturabilir ve yönetimin getirdiği sorumlulukların üzerinizdeki yükünü hafifletmek amacıyla botları kullanabilirsiniz.

Platform, kullanıcılara iki türlü sohbet etmek olanağı sunuyor. Bunlardan ilki, mesajlaşma uygulamaları ile sunulan klasik mesajlaşma hizmetine dayanıyor. Bu hizmeti kullanarak birisiyle özel olarak konuşma gerçekleştirebilir ya da küçük gruplar aracılığı ile toplu olarak sohbet edebilirsiniz. İkincisi, birinciden farklı olarak yeni yeni yaygınlaşan oda sistemine dayanıyor. Bu hizmet aynı zamanda size bir sohbet odası oluşturma imkanı sunuyor.