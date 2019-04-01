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Google'ın 1 Nisan 2019'da Yaptığı Tüm Şakalar

google 1 nisan
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | İnternet

Her ne kadar ülkemizde bu sene çok etkili olmasa bile 1 Nisan hala birçok yerde kötü şakalara vesile olmaya devam ediyor. Teknoloji dünyasında 1 Nisan şakalarını en seven şirketlerden Google ise yine boş durmadı ve birbirinden farklı şakaları takipçileriyle paylaştı.

Daha önce yaptığı 1 Nisan şakaları ile gündemi uzun süre meşgul eden Google, özellikle ekrandan koku verdiği dile getirdiği şaka ile milyonlarca insanı tuzağına düşürmüştü. 2019’da yaptığı şakalar bir nebze olsun diğer yılların arkasında kalsa da Google yine hoş detaylar sıraladı. O şakalar ise hemen aşağıdaki gibi oldu.

1- Google Maps’te Yılan

En çok kullanılan harita uygulamalarının başında gelen Google Maps üzerine, yıllar öncenin en popüler oyunlarından bir tanesi olan Snake eklendi. Dünya’nın birçok şehrinin haritası üzerinde oynanan yılan oyunu, Google Maps kullanıcıları tarafından çok sevildi.

2- Google Kaşık Bükme

Google Japonya tarafından hazırlanan 1 Nisan şakasında, şirketin kullanıcılarına sunduğu dijital klavye Gboard için hazırlandığı dile getirilen ve kaşık bükme yoluyla yazı yazılabileceğini gösteren bir video yayınlandı.

3- Google Lale

Google’ın akıllı asistanı Google Home, artık evinizdeki laleler ile konuşabiliyor! Google Tulip ile laleler Google Home birlikteliği gelecek denildi.

4- Google Asistan

Gooogle Asistan’a sesli şekilde 1 Nisan ya da 1 Nisan Şakaları şeklinde soru sorduğunuzda, asistan size bugüne kadar yapılmış en ilginç şakalara dair örnekler veriyor.

google asistan 1 nisan

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