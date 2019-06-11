Google'ın 100 Liralık Telefonuyla Herkes İnternete Bağlanabilecek

Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan herkes için internet projesine Google da destek verecek. Yalnızca 20 dolarlık bir telefon üreterek dünyanın dört bir yanındaki bölgelere ucuz telefonlar satacak olan Google, dünyada kullanıcılar arasındaki dijital farkın kapanmasını istiyor.

Birleşmiş Milletlerin yapmış olduğu dijital farkındalık çağrısından sonra pek çok şirket çalışmalara başladı. Kimi firma internet ağını genişletmeyi planlıyorken kimisi de ucuz telefon üretecek. Google'ın üreteceği cihazın temel görevi internete bağlanmak olacağı için telefonun giriş seviyesi özelliklere sahip olacağını söyleyebiliriz.

Google'ın Telefonunun Tek Amacı İnternete Bağlanmak

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Google Başkan Yardımcısı Vinton Cerf, insanlar arasındaki dijital farkın azalması için uğraştıklarının altını çizdi. Ancak burada tek başına etkili olamayacaklarını söyleyen Cerf, maliyetlerinin azaltılması sonucunda 20 dolara telefonun mümkün olacağını dile getirdi. Ancak Cerf, Google'ın bu modelinin yalnızca internete bağlanmak amacıyla üretildiğinin unutulmamasını istedi.

2030'da Her Yetişkin Dijital Olacak

Ayrıca Birleşmiş Milletler raporuna göre 2030 yılında global olarak her yetişkin bireyin dijital ağlara, finans ve sağlık hizmetlerine ulaşacağı ifade ediliyor. Sosyal medyanın bu konuda büyük öneme sahip olduğunu belirten BM, mahremiyetin ihlali gibi konularda kullanıcıların olabildiğince temkinli olması gerektiğinin de altını çiziyor.