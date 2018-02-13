Google'ın 2017'de Kaç Adet Pixel Sattığı Açıklandı

Son zamanlarda akıllı telefon pazarının parlayan şirketi Google'ın geçtiğimiz yıl ne kadar cihaz sattığı açıklandı. 2017 itibarıyla 3.9 milyon Pixel satmayı başaran Google'ın satış rakamını her geçen gün artırdığını da unutmamak gerekiyor.

IDC araştırma şirketinin müdürü Francisco Jeronimo tarafından ortaya konan bu rakam, Google'ın akıllı telefon konusunda daha fazla yol katetmesi gerektiği kanıtlıyor. Yani 4 milyonluk satışın global anlamda düşük kaldığını ve Apple'ın bu rakamı sadece bir haftada yaptığını da belirtmekte fayda var. Ancak şirketin Pixel satışlarındaki başarısını son zamanlarda ikiye katladığı, bu anlamda telefon pazarında kötü bir rota çizmediği ifade ediliyor.

Araştırmayı yapan müdür Jeronimo'ya göre Google, 2017 yılında akıllı telefon satışında büyük artış yaşadı. Ayrıca bir başka araştırma şirketi Kantar Worldpanel ise Google'ın ABD pazarındaki telefon oranının bir yıl içerisinde yüzde 1.8'den yüzde 2.8'e yükseldiğini doğruladı.

Ancak Google'ın elde ettiği bu rakamların sadece kendi cihazı üzerinden olduğunu unutmamak gerekiyor. Çünkü şirketin elinde bulundurduğu Android işletim sistemi, bu pazarın yarısından daha fazlasında kullanılıyor. Yani bu anlamda akıllı telefon pazarında soyut olarak büyük bir hisseye sahip olan ABDli şirket, sadece son zamanlarda kendi cihazına önem göstermeye ve Pixel modellerini daha ön planda tutmaya başladı.

Son olarak geçtiğimiz ay HTC'nin akıllı telefon tasarım departmanını satın alan ve bunun için 1.1 milyar dolar ödeyen Google, yakın tarihte Apple ve Samsung gibi şirketlere kafa tutmaya başlayacak gibi gözüküyor.

Sizce Google akıllı telefon pazarında istediği yerlere gelmeyi başarır mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.