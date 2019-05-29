Google’ın Akıllı Gözlüğü Üstün Özelliklere Sahip Olacak

Sektördeki akıllı gözlükler genellikle son tüketiciye hitap ederken, Google tarafından geliştirilmiş olan bu yeni gözlükler spesifik işler için kullanılabilecek. Bu tarz üstün özelliklere sahip gözlükleri genellikle Microsoft çıkarıyordu. Artık buna yeni bir şirket daha ekleyebiliriz.

Çeşitli sektörlerde çalışan kişilerin güvenlik ve etkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olacak bu yeni Google gözlük teknolojisi, birçok ihtiyaca da hizmet edebilecek. Google Glass Enterprise Edition 2 olarak adlandırılan gözlükler, lojistik üretiminden alan hizmeti ve eğitime kadar birçok sektörde çalışanlara yardım edecek.

Google’ın akıllı gözlüğü Qualcomm teknolojisiyle geliyor

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden bir tanesi olarak bilinen Google'ın bu yeni akıllı gözlükleri, Qualcomm'un Snapdragon XR1 program mimarisi ile geliyor. Ayrıca çok çekirdekli işlemciye sahip olmakla birlikte, aynı zamanda Qualcomm yapay zeka motoru da içerisinde yer alacak.

Bütün bu teknolojiler, şirketin yeni akıllı gözlüğünde olağanüstü pil ömrü ve çeşitli güç tasarrufu desteği sağlanmasına yardımcı olacak. Ayrıca, grafik işlemci bulunması da çok daha spesifik işlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Şu an için Google Enterprise Edition 2 akıllı gözlüklerinin, sadece birkaç sektörde kullanılması bekleniyor. Bu da demek oluyor ki, ağırlıklı olarak kurumsal müşterilere hizmet verilecek.