Google'ın Android Dosya Yöneticisi 'Files Go' Artık Herkese Açık

Google tarafından geliştirilerek kullanıcıların beğenisine sunulan dosya yöneticisi uygulaması Files Go herkesin kullanımına açıldı. Android ekosisteminde büyük bir boşluğu dolduran uygulama, mobil cihazınızdaki dosya organizasyonuna ve paylaşımına imkan sağlıyor.

Geçtiğimiz ay beta sürümüyle karşımıza çıkan Files Go, Android kullanıcılarının alan boşaltmalarına, dosya bulmalarına, bulut yedeklemesi yapmalarına ve çevirimdışı olsa bile başka akıllı telefonlarla dosya paylaşmalarına izin veriyor. Bu bağlamda uygulamanın düşük seviye telefonlar için ideal bir kullanımı olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan Android Oreo GO 8.1 sürümünün de en iyi uygulamaları arasında gösteriliyor.

Files Go'nun güçlü donanıma sahip cihaz sahipleri için de kullanışlı olduğunu belirtelim. Özellikle dosya organizasyonu bağlamında çeşitli önerilerden faydalanmak isteyebilirsiniz. Örneğin çok yer kaplayan dosyalarınızın farkında değilseniz, dosyalarınızı bir SD karta aktarma fikri gayet işinize yarayabilir.

Bir diğer güzel özelliğin Airdrop tarzı dosyaları çevrimdışı olarak paylaşma olduğuna değinmek istiyorum. Bu ö zelliği etkinleştirdiğinizde, dosyaları Bluetooth ile bağlamak ve aktarmak için bir "hotspot" oluşturmanızı sağlıyor. Daha sonra arkadaşınızla dosya paylaşımını gerçekleştirebiliyorsunuz. Google'a göre bu aktarım son derece hızlı (125 Mbps'ye kadar), ücretsiz ve şifreli.

Google bu uygulama ile kullanıcılara ortalama 1 GB alan tasarrufu vaat ediyor. Android 5.0 ve üzeri bir cihaza sahipseniz hiç durmadan indirmenizi öneririm: