Google'ın Arama Sonuçlarına Müdahale Ettiği Ortaya Çıktı

Google’ın arama sonuçlarında oynama yaptığıyla ilgili şüpheler bir süredir yaygın olsa da bu durum ile ilgili daha somut araştırmalar ortaya çıkıyor. The Wall Street Journal’ın hazırladığı rapora göre Google, arama algoritmalarını manipüle ederek arama motorunda karşınıza çıkan sonuçları değiştiriyor. Buna göre Google, büyük kuruluşları ön plana çıkarırken küçük çaplı olanların ise geri planda kalmasına neden oluyor.

Gazetenin yapmış olduğu araştırmaya göre Google’da dakikada 3.8 milyon arama gerçekleşiyor. Arama motorları içerisinde yüzde 90’lık paya sahip olan Google, dünyadaki en yüksek trafiğe sahip olan site olarak karşımıza çıkıyor.

Google yetkilileri arama algoritmalarının tarafsız olduğunu ve insan etkisinden arındırıldığını söylese de arama sonuçları hükümetlerin, kuruluşların ve pek çok değişik organizasyonun isteğine göre şekilleniyor.

Ayrıca araştırmaya göre Google arama algoritmalarını büyük kuruluşların lehine olacak şekilde manipüle ediyor. Örneğin, bu kuruluşlardan birinin Google’ın en büyük reklamverenlerinden biri olan eBay olduğu biliniyor.

The Wall Street Journal’ın bu açıklamalarına karşılık Google’dan da bir açıklama geldi. Bu açıklamada Google, gazetede yer alan makalenin eski ve eksik bilgiler içerdiğini, arama motorunu iyileştirmeye yönelik olarak yapılan çalışmaları ve politikalarıyla ilgili yanlış izlenimler oluşturduğunu ifade etti.