Google'ın Avrupa Ofisinde Coronavirüs Tehlikesi

İsviçre'deki Google ofisinde yeni bir Corona virüs vakası tespit edildi. Virüs tespit edilmeden önce Google ofisinden olduğu belirtilen çalışanın, ofiste herhangi bir soruna yol açmadığı düşünülüyor.

NPR tarafından sunulan rapora göre Google çalışanı COVID-19 belirtileri göstermeden önce sınırlı bir süre için Zürih'teki Google ofisindeydi. "Zürih ofisimizden bir çalışanın koronavirüs teşhisi konulduğunu doğrulayabiliriz. Zürih ofisi, herhangi bir belirti göstermediği için tehlikesiz" diyor Google sözcüleri.

ABD'li yazılım devi şimdilik Zürih ofisini kapatmadığını ancak çalışanların İran, İtalya ve Çin'e seyahat etmesini kısıtladıklarını dile getirdi. Ayrıca gelecek ay Japonya ve Güney Kore'ye olan seyahat engelinin genişletmeye hazırlandıklarını da ekledi.

"Herkesin sağlığı ve güvenliğine öncelik vererek ofisimizde gerekli tüm önlemleri aldık ve almaya devam edeceğiz."

Google ayrıca Nisan ayında Kaliforniya'daki 'Global News Initiative' zirvesini iptal ettiğini duyurdu.Şirket verdiği demeçte, "Küresel zirvemizi iptal ettiğimiz için üzgünüz fakat konuklarımızın sağlığı ve refahı bizim bir numaralı önceliğimizdir." şeklinde konuşmuştu.

Risk Seviyesi "Çok Yüksek" Olarak Belirlendi