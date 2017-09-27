Google'ın Doğum Günü Çarkıfeleği 19. Yaş Doodle'ı Oldu

Google'ın doğum günü çarkıfeleği bugün Google'da arama yapmak isteyenlerin karşısına çıktı. Arama motoru devi Google, 19'ncu yıldönümü için şahane bir sürpriz yaptı. Kullanıcıları efsane doodle oyunlarıyla tekrar buluşturan şirket, yeni yaşını 19 efsane doodle ile kutluyor.

Geçmişe dönüp baktığımızda hayatın sürprizlerle dolu olduğunu görürüz. Google'ın geçmişi de bu sürprizlerden epey besleniyor. Tarihler 1997 yılını gösterdiğinde Sergey Brin ve Larry Page karşılaşmasaydı, belki de dünya çok farklı bir yer olacaktı. Garajda ortak bir hedef düşünerek bir araya gelen ikili, dünyadaki tüm bilgileri organize etmeyi ve evrensel olarak erişebilir kılmayı başardılar. Bugün ise Google'da milyarlarca arama yapılıyor. Dünyada 160 ülkede 123 farklı dilde hizmet veren bir şirket haline geldiler. Üstelik 4.5 milyardan fazla kullanıcıya hizmet veriyorlar.

Google'ın 19'ncu yaşına özel hazırladığı 19 efsane doodle bugün yayınlandı. Beethoven'ın 245'nci yaşını kutlarken oynadığımız müzikal bulmaca oyunundan tutunda tic-tac-toe'ya kadar pek çok tarayıcı oyununu görmek mümkün. Açmak içinse arama motoruna "google birtday surprize spinner" yazmanız yeterli. Çarkıfelek benzeri bir sistem tasarlayan şirket, bizlere birbirinden güzel oyunları tekrar oynama imkanı veriyor.

Sizi bilmem ama ben bugün bu oyunlarla çok eğleneceğimi düşünüyorum. Sizlere de iyi eğlenceler dilerim!