Google'ın Donanım Şefi, Misafirlerine Evinde Google Nest Olduğunu Söylüyor

Evlerde sıkça kullanılmaya başlanan akıllı asistanlar zaman zaman misafirliğe giden insanların akıllarında soru işareti oluşturabiliyor. Görülen o ki Google’ın donanım şefi Rick Osterloh da insanların bu şüphelerini önemsiyor. Osterloh, BBC’nin kendisi ile yapmış olduğu röportajda evinde akıllı asistan bulunduran insanların eve gelen misafirlere cihazın bulunduğunu söylemeleri gerektiğini ifade etti.

Google Nest ve Amazon Echo gibi akıllı asistanlar hakkında açıklama yapan Osterloh, kendisinin evine gelen misafirlere evinde akıllı asistan bulunduğunu söylediğini açıkladı. Osterloh ayrıca bu açıklamasının yanında, Google Nest’in çalışırken kırmızı ışık yandığını ve bu sayede evde oturanların ve misafirlerin kameranın ne zaman kaydettiğinden haberlerinin olduğunu söyledi.

Google Nest dışındaki yeni akıllı ev cihazlarında da kamera lensini kapatma ya da mikrofonu iptal etme gibi seçenekler bulunuyor. Ayrıca yeni cihazlarda cihazın çalışıp çalışmadğını gösteren LED ışıklar bulunuyor.

İnsanların misafirliğe gittikleri bir evde onları dinleyen ve izleyen bir cihazdan rahatsız olmaları oldukça normal. Her hareketlerinin ya da sözlerinin kaydedildiğini bilen insanlar çekince yaşayabiliyor. Bu nedenle akıllı asistanların aktif olup olmadıklarını gösteren cihaz üzerindeki ışıklar işe yarayacak gibi görünüyor.