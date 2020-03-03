Google'ın Dublin Ofisindeki Binlerce Çalışan Bugün Evden Çalışacak

Çin’den başlayarak tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını, Google’ın Dublin ofisindeki çalışanlarının bugün şirkete gitmeyerek evden çalışmalarına neden oldu. Alınan bu önlemin nedeni, ofiste grip benzeri belirtiler gösteren bir çalışan oldu.

Google’dan yetkilinin açıklamalarına göre şirkette çalışan 8 bin kişi bugün şirkete gitmek yerine evden çalışıyor. Ofisin bugün için kapatılmasına neden olan çalışanın virüs için yapılan test sonuçlarının henüz pozitif ya da negatif olduğu bilinmediği için şimdilik ofisin sadece 1 gün kapatılması kararı alındı.

Google, ayrıca bugün çalışanlarının evden çalışma süresinin uzaması ihtimaline karşı çalışanların nasıl bir performans sergileyeceklerini de görmek istiyor. Google’ın açıklamalarına göre şirket, çalışanlarının güvenliğini sağlamak açısından daha önce de bugünküne benzer önlemler almış.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, dün yaptığı açıklamalarda corona virüsünün Avrupa’da yayılmasının süreceğini ve önümüzdeki haftalarda yayılım hızının daha da artacağını söylemişti. Google’ın İrlanda'da bulunan ofisinde çalışanların evden çalışmalarının sebeplerinden biri de bu olabilir.

Corona virüsüne karşı özellikle Google gibi teknoloji şirketlerinin aldığı önlemler konuşulsa da kişisel olarak yapılması gereken bazı şeyler bulunuyor. Sağlık kuruluşlarının tavsiyelerine göre salgının önlenmesi için ellerin sık sık yıkanması, hapşırma ve öksürme gibi durumlarda ağız ve burnun bir mendille kapatılması gerekiyor.