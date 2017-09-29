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Google'ın Ebeveyn Uygulaması Family Link Artık Herkese Açık

Google Family Link
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Gökhan Abay
Gökhan Abay Mobil

Daha önce yalnızca davetiye ile kullanılabilen Google Family Link, bugün itibarıyla herkese açıldı. Google tarafından yayınlanan uygulama ebeveyn denetimi özelliği ile dikkat çekiyor ve ailelerin çocukların dijital hayatlarını kontrol etmesine yardımcı oluyor. 

Google hesaplarını yalnızca 13 yaş ve üzeri kullanıcılar açabilmesine rağmen, bugün pek çok çocuğun akıllı telefon veya tabletlerden başlarını kaldırmadığını görüyoruz. Google'ın yayınladığı Family Link uygulaması ise, ebeveynlerin çocuk hesapları oluşturmasına, yönetmesine ve belirlenen zamanlarda cihazları kullanmasına olanak tanıyor.

Çocuklarının akıllı telefon veya tabletlerde hangi etkinlikleri yaptığı ve belirli uygulamalarda ne zaman harcadığını merak eden aileler için harika bir uygulama olmuş diyebiliriz. Üstelik Google Family Link özellikleri sadece bununla da sınırlı değil:

Google Family Link Özellikleri

Çocukların kullanabileceği uygulamarı yönetme: Bu özellik sayesinde çocuğunuzun indirmek istediği uygulamaları onaylayabilir veya Google Play Store üzerinden engelleyebilirsiniz.

Zaman kontrolü: Çocuğunuzun en sevdiği uygulamalarda geçirdiği zamanı, haftalık veya aylık etkinlik raporlarıyla görebilirsiniz. Ayrıca, bu özellik sayesinde süre sınırlaması dahi ayarlayabilirsiniz.

Cihazın kapanma süresini ayarlayabilme: Çocuğunuz çalışma veya uyku saatlerinde cihazları kullanıyorsa uzaktan kilitleyebilirsiniz. 

Google'ın ebeveyn denetimi uygulaması Family Link, minimum Android 4.4 veya iOS 9 işletim sistemi bulunan tüm cihazlarda sorunsuz çalışıyor.  Aşağıdaki bağlantı üzerinden Google Family Link uygulamasını ücretsiz indirebilir ve kolaylıkla cihazınıza kurabilirsiniz. Çocuklarınızın akıllı telefon veya tabletlerde daha verimli zaman geçirmesini istiyorsanız denemenizi kesinlikle öneririm.

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ETİKETLER: google play ebeveyn kontrolü

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