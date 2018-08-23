Google’ın Gboard Uygulaması Play Store’da 1 Milyardan Fazla İndirildi

Google Gboard, mobil cihazlar için klavye uygulamaları arasında en popüler uygulamalardan birisi olarak öne çıkıyor. Gboard, Google Play Store’da 1 milyardan fazla indirilerek çok önemli bir başarı daha elde etti.

Google Play Store’da 1 milyar indirme barajını geçmek aslında hiç de kolay değil. Çoğu uygulamanın hiçbir zaman ulaşamadığı bu sayıya ancak Facebook Messenger, Instagram ve Google Fotoğraflar gibi bilindik uygulamalar erişebiliyor. Google’ın Gboard’u rekabetçi bir yapıda tutması, uygulamayı bu başarıya ulaştıran en önemli etkenlerden birisi olarak görünüyor.

Eğer şimdiye kadar Gboard’u denemediyseniz, şu anda kullandığınız klavye uygulaması her ne olursa olsun Gboard ile değiştirebilir ve bu uygulamaya bir şans verebilirsiniz.

Yüzlerce farklı dili destekleyen Gboard aynı zamada çok dilli yazma desteğine de sahip. Bu sayede uygulamayı kullanırken farklı diller arasında manuel olarak geçiş yapmanıza gerek kalmıyor.

Google Translate uygulaması da Gboard’un içerisine entegre edilmiş durumda. Böylece Gboard’da siz klavyeden bir şeyler yazarken, yazdıklarınız eş zamanlı olarak tercüme ediliyor. Bunların yanısıra pek çok havalı özelliği daha bünyesinde barındıran Gboard’un bu derece popüler olması aslında hiç de şaşırtıcı değil.