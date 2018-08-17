Google'ın Görüntülü Sohbet Uygulaması Duo İkinci Yılını Kutluyor

İlk olarak 2016 yılında piyasaya çıkarılan Google’ın görüntülü sohbet uygulaması Duo bugün ikinci yılını kutluyor. Hem Android cihazlarda hem de iPhone’larda kullanılabilen Duo, ikinci yılını doldurduğu şu günlerde popülerliğini korumayı sürdürüyor.

Duo uygulaması, Google’ın benzer bir diğer uygulaması Allo gibi, Google Hangouts’daki mesajlaşma özelliklerinin daha geliştirilmiş halini sunmayı amaçlıyordu. Günümüze kadar hızlı bir şekilde gelen Duo, muhtemelen Google’ın umduğu kadar kolay bir başarı elde edememiş olsa da platformlar arası görüntülü sohbeti daha kolay bir hale getirme hedefine kesinlikte ulaştı.

Allo uygulaması yeterince gelişememişken, Duo uygulaması bu iki yılda büyük gelişme gösterdi. Duo, pek çok Android telefonda ön yüklü olarak kullanıma hazır bir şekilde kullanıcıların karşısına çıkıyor ve zaman zaman çeşitli güncellemeler almaya devam ediyor.

Aslında Android cihazlar için piyasada çok sayıda görüntülü sohbet uygulaması mevcut. Ancak Duo, tüm bu uygulamalar karşısında popülerliğini korumayı başarıyor. Çünkü Duo, zayıf ağ bağlantısı olması durumunda bile oldukça başarılı bir şekilde hizmet verebiliyor.

Son zamanlardaki istatistiklere bakıldığında, Duo’nun Google Play Store'da 500 milyondan fazla kez indirildiği görülüyor. Gün geçtikçe daha da geliştirilen ve yeni özellikler eklenen Duo, son olarak akıllı ekranlar ve tablerlerde de kullanılabilir hale getirilmişti. Google’ın, grup çağrı özelliği gibi yeniliklerle başarılı görüntülü sohbet uygulamasını daha da geliştirmesi bekleniyor.