Google'ın Haber Sitelerinden Kazandığı Para Ortaya Çıktı

News Media Alliance'ın yayınladığı rapora göre geçen yıl içerisinde Google'ın aramalar ve Google News aracılığıyla haber üreten medya kuruluşları üzerinden en az 4 milyar 700 milyon dolar (yaklaşık 27 milyar 200 milyon lira) kazandığı ortaya çıktı.

Google'ın Haber Sitelerinden Kazandığı Para Dudak Uçuklatıyor

NMA Başkanı David Chavern, içeriği üreten gazetecilerin 4.7 milyar dolarlık gelirden pay hak ettiğini savundu. Chavern, dijital platformların bu düzenden para kazandığını belirterek, haber yayıncıları için daha iyi bir sonucun ortaya çıkması gerekliliğine işaret etti. New York Times 4.7 milyar dolarlık gelirin tüm ABD haber medyasının 5.1 milyar dolarlık (29 milyar 500 milyon lira) dijital reklam gelirlerine hemen hemen eşit olduğunun altını çizdi.

David Chavern açıklamasının devamında şunları söyledi: "Haber medeni toplumu ayakta tutan önemli bir içerik biçimidir. Okurundan yazarına, politikacısına sanıyorum ki herkes, gazeteciliğin ortadan kalkması halinde, bunun cumhuriyeti sürdürebilip sürdüremeyeceğimiz açısından korkunç bir sonuç olacağını anlıyor."

News Media Alliance’ın yayınladığı rapor kısmen de olsa ekonomi danışmanlık şirketi Keystone Strategy’nin yaptığı bir çalışmaya dayanmakta. Keystone, Google’ın üst düzey bir yetkilisinin 2008’de açıkladığı istatistiklere dayanıyor. Söz konusu yetkili Google News’in 100 milyon dolar kazandığını duyurmuştu.

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