Google’ın Hızlı Yüklenen AMP Teknolojisi, Orijinal Web Sayfası Bağlantılarını Gizlemeyecek!

Google tarafından kullanılan ve birçok kullanıcının beğeni ile takip ettiği hızlı yüklenen AMP teknolojisi, değişecek gibi görünüyor. Google, hızlı yüklenen AMP teknolojisi ile ilgili, web sitesi yöneticilerinden bazı şikayetler aldığı için değişiklikler yapacak.

AMP teknolojisi, karmaşık web sitelerini sadeleştirerek mobil kullanıcılar için daha uygun bir hale getirebiliyor. Google tarafından bütün tarayıcılara getirilen bu özellik, internet kullanıcıları için büyük bir kolaylık sağlıyor. Hem veri tasarrufu hem de zaman kazanımı sağlayan bu özellik, yerini orijinal alan adlarına bırakacak.

Google'ın hızlandıran AMD teknolojisi link sorunu yaşatıyor

Google tarafından sunulan bu hızlandırma teknolojisinin en büyük problemlerinden birisi de, link kısaltmalarına neden olmasaydı. Bazı kullanıcılar, kendi alan adlarının bu teknoloji nedeniyle tamamen görülmemesinden dolayı şikayetçi oldu. Google bu şikayetleri değerlendirdi ve hem kullanıcıları, hem de web site yöneticilerini mağdur etmeyecek bir karar aldı.

Yapılacak bu değişiklikle birlikte aynı içeriğin imzalı değiştirilmiş versiyonunu ve normal versiyonunu bulmak mümkün hale geldi. Böylece; hem kullanıcılar istediği site versiyonunu görebilecek, hem de web site yöneticilerinin linkleri kısaltılmamış olacak.

Şu an için bu özellik Chrome’da ve Chromium tabanlı tarayıcılarda aktif olarak kullanılabiliyor. Bunun dışında diğer tarayıcılarda şu an için bu teknolojiyi kullanma imkanı bulunmuyor. Google tarafından sunulan bu yeni özellik ile ilgili fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.