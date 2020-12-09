Google'ın İşletim Sistemi Fuchsia Herkese Açılıyor

Google Fuchsia OS dış geliştiricilere açıldı, yani bundan sonraki süreçte Google topluluğında yer alan geliştiriciler şirketin en yeni işletim sistemini deneyimleyebilir. Eğer Google Fuchsia için kod yazmak istiyorsanız, hızlıca haberin detaylarına geçelim.

Yıllardır Google Fuchsia'nın Android ve Chrome OS'deki gelişmeleri birleştirecek bir işletim sistemi olduğunu konuşuyoruz. Epey bir süre geçtikten sonra, proje ilginç bir duyuruyla birlikte meraklılarının karşısına yeniden çıkıyor: Google, Fuchsia OS kodlarını topluluk üyelerine açıyor.

Google Fuchsia açık kaynaklı bir proje olmasına rağmen, dış geliştiricilerin aktif olarak kod değişikliği yapmasına izin verilmiyordu. Google; kaynak kodu yayınlıyor, değişiklikleri depo aracılığıyla paylaşıyor ve Fuchsia'nın gelişimini dahili olarak sürdürüyordu.

Google Fuchsia OS dış geliştiricilere açıldı: Fuchsia OS nasıl indirilir?

Şimdi ise işler değişmiş gibi gözüküyor. Google'ın aldığı yeni karara göre, GitHub topluluk üyeleri belgeleri okuyabilecek ve sorunları tarayabilecek, posta listesine kaydolabilecek, uyumlu cihazlarda veya bir emülator üzerinde çalışabilecek. Artık bağımsız geliştiriciler de ekibin üyesi olabilir ve resmi Fuchsia koduna dahil edilecek yamalar veya yeni özellikler sunabilir.

Ayrıca Google'ın duyurusunda ön plana çıkan bir detay bulunuyor; gönderilen tüm kodlar Google'ın malı olarak kabul edilecek. Yani Fuchsia'nın hala bir Google girişimi olduğunun altını çizmek gerekiyor.

Google paylaştığı açıklamada, "Sınırlı sayıda x64 tabanlı donanım desteği var ve bunu Fuchsia'nın emülatörü ile de test edebilirsiniz" dedi. Güvenlik, güncellenebilirlik ve performansa öncelik vermek için tasarlanan Fuchsia, şu anda Google ekibi tarafından aktif olarak geliştirilmekte. ABD'li teknoloji devi ayrıca, "Son dört yıldır Fuchsia'yı açık kaynaklı olarak git depomuzda geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Google tüm bunlara ek olarak proje yönetimi ve öncelikleri konusunda beklentilerini daha iyi bir şekilde anlatabilmek için Fuchsia teknik yol haritasını da yayınladı. Yine de bu gelişmeyi nitelendirmek pek kolay değil çünkü Google bile henüz detayları paylaşmadı. Normal şartlarda Android ve Chrome OS'in birleşimi olarak lanse edilen Fuchsia özellikleri ve tasarımı nasıl olacak, zamanla göreceğiz.