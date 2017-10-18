Google'ın Makine Öğrenim Yazılımı Kendini Aştı

Google, geçtiğimiz Mayıs ayında AutoML projesini ortaya çıkarmıştı. Bu yapay zeka, başka yapay zeka oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştı. Teknoloji devi, daha güçlü bir makine öğrenim yazılımı oluşturarak, insan yapay zeka mühendislerini kendi oyunlarında yendiğini duyurdu.

Geçenlerde bir AutoML sistemi, görüntüleri içeriklerine göre sınıflandırma konusunda rekor kırarak yüzde 82 başarı elde etmişti.

AutoML ayrıca özerk robotların ve artırılmış gerçekliğin ayrılmaz bir parçası olan daha karmaşık bir görevde, insanların oluşturduğu sistemi alt etti; bir görüntüde bulunan birden fazla nesnenin yerini işaretledi. AutoML, insan yapımı sistemin yüzde 39'una kıyasla yüzde 43'lük bir skor aldı.

WIRED dergisi, Google CEO’su Sundar Pichai’nin şöyle söylediğini aktarıyor: “Bugün bunları, makine öğrenimi bilim insanları yapıyor ve bunu yapabilen insanlar, dünyada çapındaki birkaç bin bilim insanı.”

Meta öğrenimin çoğu kısmı, insanların sinir ağlarını taklit etmek ve bu ağlara giderek daha fazla veri yüklemekten oluşuyor.

Daha ziyade, makinelerin eğitildiği zaman tamamen uygun hale geldikleri bir sürü takma sökme işi. İşin zor kısmı, başlangıçta beyin yapısını taklit etmek ve bunu daha karmaşık sorunlarla uğraşacak ölçeklerde yapmak.

Google AutoML’yi geliştirerek, programcıların pratik uygulamalar için kullanacağı kadar iyi hale getirmeyi hedefliyor. Eğer bunu başarırlarsa, AutoML’nin etkileri muhtemelen Google’ın çok ötesinde olacak.

WIRED’ın aktardığına göre Pichai geçen haftaki aynı etkinlikte “Bunu demokratikleştirmek istiyoruz” demiş; yani şirket, AutoML’nin Google’ın dışında da kullanılabilmesini umuyor.