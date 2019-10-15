Google’ın Oyun Servisi 'Stadia'nın Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Teknoloji devi Google, bulut tabanlı oyun hizmeti Stadia’nın 19 Kasım’da geleceğini duyurdu. Duyuru, bugün New York’ta düzenlenen Made by Google etkinliğinde Google Donanım Şefi Rick Osterloh tarafından yapıldı. Osterloh, kullanıcıların oyunlarını televizyonlarında, dizüstü bilgisayarlarında ve Pixel telefonlarında oynayabileceğini söyledi.

19 Kasım'da Geliyor

Geçen ay bir Android TV yol haritasına ait bir görüntü, Stadia'nın geliyor olabileceğini ima etmişti. Şimdi de Avrupa’da tükenen 129.99 dolar’lık Stadia Founders Edition yerine Google Stadia Premiere Edition paketi getirildi. Beyaz oyun kumandası, bir Chromecast Ultra, 3 aylık Stadia Pro aboneliği ve Destiny 2 koleksiyonuna tam erişim sunan Premier Edition paketi 142 dolar’dan satışa sunuluyor.

Founders Edition kullanıcıları ilk erişimin yanı sıra, sınırlı sayıdaki oyun kumandasına, Chromecast Ultra akış cihazlarına, 3 aylıkaboneliğine, tüm Destiny 2 deneyimine ve kullanıcı adı için ilk hak sahibi olma şansına sahip olacak. Ayrıca istenilen bir arkadaşa 3 aylık Stadia Pro paketi vermeyi sağlayan buddy pass seçeneği de bu pakette sunuluyor.

Google yaz boyunca bulut tabanlı oyun hizmeti hakkında birçok bilgi vermişti. Buna göre Stadia Pro’da aylık 9.99 dolar karşılığında 4K/60p HDR kalitesine (saniyede 35MB) ile 5.1 surround sese, kütüphanenize eklenen ücretsiz oyunlara ve Stadia Pro kategorisinde geçerli indirimlere sahip olabiliyorsunuz.

Stadia aboneleri Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto III, Wolfenstein: Youngblood, Borderlands 3 gibi birçok popüler oyunu platformda bulabilecek.