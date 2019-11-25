Google’ın Robotları Kendiliğinden 'Geri Dönüşümü' Öğrendi

ABD’li teknoloji devi Google’ın yapay zekalı ve kendi kendine öğrenebilen robotları, çöplerin geri dönüşüm şekillerine göre sınıflandırılmasını öğrendi.

Yapay zeka ve robot teknolojisi her geçen gün gelişirken, Google gibi birçok teknoloji firması da bu alanda önemli araştırmalar ve çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Kendi Kendilerine Öğreniyorlar

Başarılı teknolojik ürünleriyle de adından sık sık söz ettiren Google, şimdi de ofislerindeki temizlik görevini yapay zekalı robotlara devretmiş durumda. Google tarafından geliştirilen bu robotların, ofislerdeki çöplerin hangilerinin geri dönüştürülüp hangilerinin dönüştürülemeyeceğini kendi kendine öğrendiği belirtiliyor.

Robotların kendi kendilerine birşeyler öğrenebilmesi birçok kişi için hayret verici bir durum olsa da, Google öğrenen robot teknolojisinin bundan çok daha fazlasını yapabileceğini savunuyor. Teknoloji devi, önümüzdeki günlerde robotlara daha karmaşık görevler verecek ve bunun için robotları kodlamayıp kendi kendilerine öğrenme kapasitelerini test edecek.

Google’ın bu proje sayesinde, robotlar ve insanların bir arada nasıl çalışacağını test etmeyi amaçladığı belirtiliyor.