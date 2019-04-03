Google'ın Sosyal Medya Platformu Kapandı! Güle Güle Google+

Duyurulmasının üzerinden sekiz yıldan fazla zaman geçen sosyal medya platformu Google+ bugün itibarıyla resmi olarak kapandı. Ana sayfaya eklenen kapanma yazısı ile Google tüm kullanıcılarına teşekkür ederek veda etti.

Ocak ayının sonlarında yapılan duyuru ile sosyal medya platformu Google+ için yolun sonuna gelindiği açıklanmıştı. Platformun kapatılacağının duyurulmasından sonra kullanıcılara yaklaşık bir buçuk aylık bir süre verilmiş ve verilerini almaları istenmişti. 2 Nisan 2019 itibarıyla kişisel kullanıma kapatılan Google+ bugün itibarıyla işletme sürümüne de son vererek tamamen aramızdan ayrıldı.

Google+ sisteminin kapanmasının arkasındaki neden ise “az kullanım” ve “beklentileri karşılayacak kadar kaliteli sistemi çeşitli sorunlar sebebiyle ortaya çıkaramama” olarak göstermişti. Google tarafından yapılan ayrıntılı kapanma açıklaması ise aşağıdaki gibi olmuştu:

“2 Nisan’da, Google+ hesabınız ve oluşturduğunuz Google+ sayfaları kapatılacak ve tüketici Google+ hesaplarından içerik silmeye başlayacağız. Albüm Arşivinizde Google + 'dan fotoğraflar ve videolar da Google+ sayfalarınızdan silinecek. İçeriğinizi indirebilir ve kaydedebilirsiniz, yalnızca bunu nisan ayından önce yaptığınızdan emin olun. Tüketici Google+ hesaplarından, Google+ Sayfalarından ve Albüm Arşivi'nden içerik silme işlemi birkaç ay sürecek ve bu süre boyunca içeriklerini bulabilirsiniz.”

Google+ platformunun kapanmasından Gmail, Google Photos, Drive ya da YouTube gibi herhangi bir başka Google platformunun etkilenmeyeceğinin altı çizildi. Ayrıca teknoloji şirketi, Google+ verilerinin bir süre daha indirilmeye açık olacağını hatırlatarak, kullanıcıların verilerini alabileceklerini tekrar hatırlattı.