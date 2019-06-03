Google'ın Tüm Servislerine Dünya Genelinde Erişim Sağlanamıyor

Google'ın tüm hizmetlerinde kesintiler yaşanmakta. Başta Youtube, Gmail ve Google Drive olmak üzere tüm servislere dünya genelinde erişim sağlanamıyor.

Google'ın Servisleri Çöktü!

G Suite Durum Kontrol Paneli üzerinden edindiğimiz bilgilerde Google'ın servislerinde hizmet kesintisi yaşandığı açıklandı. Bazı kullanıcılar Twitter üzerinden Youtube'un hizmet vermediğini paylaşmakta. Kesinti 02.06.2019'da saat 22:51'de başladı. Google yaptığı açıklamada "Ekibimiz bu sorunun nedenlerini araştırmaya devam ediyor. 03.06.2019 saat 00:33 itibarıyla bu sorun hakkında daha fazla bilgi içeren güncellemeyi sağlayacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz." dedi. 00:33'de yapılması planlanan açıklamayı sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın!

Şu an hizmet kesintisi devam eden servisler şu şekilde: Youtube, Gmail, Google Takvim, Google Drive, Google Dokümanlar, Google E-Tablolar, Google Slaytlar, Google Sites, Google Grupları, Google Hangouts, Hangouts Chat, Hangouts Meet, Google Apps Kasası, Google Forms,Google Keep, Google Görevler, Google Voice.

Güncelleme 03.06.2019 Saat: 00:40

Google yaptığı açıklamada "Ekibimiz bu sorunun nedenlerini araştırmaya devam ediyor. 03.06.2019 saat 01:50 itibarıyla bu sorun hakkında daha fazla bilgi içeren güncellemeyi sağlayacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz." dedi. Görünüşe göre Google'ın sunucularında çok ciddi bir problem yaşanıyor.

Sizler Google'ın hizmetlerinde yaşanan kesinti hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizler yaşanan kesintiden etkilendiniz mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!