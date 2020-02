Google'ın Üst Düzey Yöneticisi Eşini Öldürmekten Tutuklandı

Google Ürün Müdürü Sonam Saxena, geçtiğimiz Çarşamba günü Hawaii Anaehoomalu Körfezi Polis Müdürlüğünü arayarak, eşi Smriti Saxena'nın kayıp olduğunu ve yardım istediğini bildirmişti. İki gündür kayıp olan Smriti Saxena'nın cansız bedenine ulaşan polis ekipleri, Google'ın üst düzey yöneticisi Sonam Saxena'yı eşini öldürme şüphesiyle tutukladılar.

Normalde Seattle'da yaşayan çift, tatil için Hawaii'ye gitmişlerdi. Sonam Saxena'nın anlattığına göre Çarşamba günü kumsalda güneşlendikleri sırada Smriti astım krizi geçirmeye başladı. Eşinin astım ilacını almak için hızlıca yakındaki hotellerine doğru ilerleyen Sonam, ilacı aldıktan sonra oldukları yere geri geldi. Son bulundukları yerde eşinin telefonunu ve cüzdanını bulan Google yöneticisi, eşinin çevrede olmadığını gördü.

43 yaşındaki ürün mühendisi, Çarşamba akşamı kişisel Twitter hesabı üzerinden eşinin kayıp olduğunu ve yardım istediğini belirten gönderiler paylaşmıştı. 41 yaşındaki eşinin kayıp olduğunu belirten Sonam, polisi ve yerel haber kanallarını gönderine iliştirmişti.

@GovHawaii my wife has been missing since last night and @Hawaii_Police is busy giving interviews to media about body recovered, but is unwilling to pick up my phone cc: @bigislandnews @BIPressClub @BITVHawaii https://t.co/oYAGld6WDv