Google'ın Üst Düzey Yöneticisi Eşini Öldürmekten Tutuklandı

Google Ürün Müdürü Sonam Saxena, geçtiğimiz Çarşamba günü Hawaii Anaehoomalu Körfezi Polis Müdürlüğünü arayarak, eşi Smriti Saxena'nın kayıp olduğunu ve yardım istediğini bildirmişti. İki gündür kayıp olan Smriti Saxena'nın cansız bedenine ulaşan polis ekipleri, Google'ın üst düzey yöneticisi Sonam Saxena'yı eşini öldürme şüphesiyle tutukladılar.

Normalde Seattle'da yaşayan çift, tatil için Hawaii'ye gitmişlerdi. Sonam Saxena'nın anlattığına göre Çarşamba günü kumsalda güneşlendikleri sırada Smriti astım krizi geçirmeye başladı. Eşinin astım ilacını almak için hızlıca yakındaki hotellerine doğru ilerleyen Sonam, ilacı aldıktan sonra oldukları yere geri geldi. Son bulundukları yerde eşinin telefonunu ve cüzdanını bulan Google yöneticisi, eşinin çevrede olmadığını gördü.

43 yaşındaki ürün mühendisi, Çarşamba akşamı kişisel Twitter hesabı üzerinden eşinin kayıp olduğunu ve yardım istediğini belirten gönderiler paylaşmıştı. 41 yaşındaki eşinin kayıp olduğunu belirten Sonam, polisi ve yerel haber kanallarını gönderine iliştirmişti.

@GovHawaii my wife has been missing since last night and @Hawaii_Police is busy giving interviews to media about body recovered, but is unwilling to pick up my phone cc: @bigislandnews @BIPressClub @BITVHawaii https://t.co/oYAGld6WDv — Sonam Saxena (@SonamSaxena) February 19, 2020

Ertesi gün Hawaii Polisi, Sonam'ı eşini öldürmekten tutukladı. Polis yaptığı resmi açıklamada körfez bölgesinin yakının bir kadın cesedi bulduklarını ve cesedin kimliğinin henüz tam olarak netleşmediğini; ancak bunun Smriti Saxena'ya ait olduğuna emin olduklarını kaydetti. Resmi doğrulamayı bekleyen polis ekipleri, tek şüphelilerini gözaltına almış bulundular.

Smriti ve Sonam Saxena, Seattle'da ikamet ediyorlardı. Sonam Google'da üst düzey yönetici görevindeyken, Smriti ise Microsoft ofisinde çalışıyordu.

2008 yılında Hindistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınan ve SkyKick isimli girişimde çalışmaya başlayan karı koca, sonrasında işlerin yaver gitmesiyle çok daha iyi pozisyonlara, şirketlere geçmişlerdi.

Çifti tanıyanların çeşitli gazetelere verdikleri röportajlardaysa Sonam ve Smriti'nin çok iyi anlaştıkları, aralarında husumet bulunmadığını dile getirdiler. Özellikle Smriti'nin dışa dönük ve eğlenceli biri olduğunu söyleyen arkadaşları, yaşananlara inanamadıklarını aktardılar.