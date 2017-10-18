  1. Tamindir
  2. haber
  3. teknoloji
  4. Google'ın Yapay Zekası İnsanları Geride Bıraktı

Google'ın Yapay Zekası İnsanları Geride Bıraktı

Google Yapay Zekası
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen teknoloji
YORUM YAZ

İnternet üzerinden derlenen haberler, Google'ın geliştirdiği yapay zeka altyapısının insanları hızla geride bıraktığına dikkat çekiyor.

NTV'de yayınlanan bir habere göre, Google'ın yapay zeka ve makine öğrenimi programı AutoML, insandan daha başarılı yazılımlar üretebiliyor. Bu iddiayı destekleyen bulgular ise söz konusu yapay zeka tarafından yazılan kodların insanların yazdıklarından daha başarılı olduğuna da özellikle dikkat çekiyor.

Google'ın yapay zeka altyapısı Information about Automated Machine Learning (AutoML) olarak tanımlanıyor. AutoML, sadece otomatik olarak makine öğrenme modelleri üreten bir yapı olarak da tarif ediliyor. Hatırlarsanız Google bu altyapısını geçtiğimiz mayıs ayında açıklamıştı.

AutoML yapay zeka teknoloji üzerinde çalışan firmalardan biri de Facebook, ancak Facebook bu çalışmalar sırasında geliştirdiği yapay zekanın başka cihazlarla bilinmedik bir iletişim kurmasından sonra denemelerini geçici bir süre durdurmuştu.

Ancak Google'ın geliştirdiği yapay zeka yapısı, henüz böyle bir sıkıntı yaşamış değil. Aksine Google resmi blogunda, AutoML'in belli görevler için eğitilebileceği ve başarıyla değerlendirilebileceğini ifade ediliyor.

Google AI, En Zeki Yapay Zeka! TEKNOLOJİ Google AI, En Zeki Yapay Zeka!

Yapay Zeka Nedir? Yapay Zeka Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey! TEKNOLOJİ Yapay Zeka Nedir? Yapay Zeka Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!

ETİKETLER: google yapay zeka yapay zeka çalışmaları

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Google Play (APK) Google Play (APK)
Google Play (APK) Google Play Store, oyun ve uygulamaları tanıtmak ve kullanıcıların Android cihazlarına indirip kurmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmış bir mağaza uygulaması. ÜCRETSİZ
Google Chrome Google Chrome
Google Chrome Google Chrome, kullanıcılara daha hızlı ve gelişmiş bir web deneyimi sunmak için Google tarafından geliştirilmiş olan popüler internet tarayıcısıdır. ÜCRETSİZ
Happy Wheels Happy Wheels
Happy Wheels Happy Wheels ilginç bir fizik tabanlı beceri oyunudur DENEME SÜRÜMÜ
Google Earth Google Earth
Google Earth Google Earth, bilgisayar ortamında dünya üzerindeki herhangi bir yeri arayabileceğiniz, araştırabileceğiniz ve keşfedebileceğiniz üç boyutlu dünya haritası programıdır. ÜCRETSİZ
Google SketchUp Google SketchUp
Google SketchUp Hayalinizdeki herhangi bir şeyi 3 boyutlu olarak çizebileceğiniz ücretsiz Google SketchUp ile dilediğiniz her türlü nesneyi çizebilir ve gerçekçi gözükmesi için birçok efekt ile süsleyebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Google Chrome Google Chrome
Google Chrome Google'un her geçen gün popüleritesi artan web tarayıcısı Chrome'un Android cihazlar için geliştirilmiş mobil versiyonudur. ÜCRETSİZ
Google Drive Google Drive
Google Drive Google Drive üzerinde sakladığınız tüm dosyalarınıza Windows üzerinden erişmek için kullanabileceğiniz Google'ın resmi Google Drive programı. ÜCRETSİZ
Google Translate Google Translate
Google Translate Google Translate, Google tarafından hazırlanan popüler bir çevrimiçi çeviri uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Google Chrome Google Chrome
Google Chrome En yenilikçi internet sitelerini gezerken hız ve güvenlik problemleri yaşamak istemeyen kullanıcıların pek çoğu internet tarayıcısı olarak Google Chrome'u tercih ediyor. ÜCRETSİZ

YORUMLAR