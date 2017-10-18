Google'ın Yapay Zekası İnsanları Geride Bıraktı

İnternet üzerinden derlenen haberler, Google'ın geliştirdiği yapay zeka altyapısının insanları hızla geride bıraktığına dikkat çekiyor.

NTV'de yayınlanan bir habere göre, Google'ın yapay zeka ve makine öğrenimi programı AutoML, insandan daha başarılı yazılımlar üretebiliyor. Bu iddiayı destekleyen bulgular ise söz konusu yapay zeka tarafından yazılan kodların insanların yazdıklarından daha başarılı olduğuna da özellikle dikkat çekiyor.

Google'ın yapay zeka altyapısı Information about Automated Machine Learning (AutoML) olarak tanımlanıyor. AutoML, sadece otomatik olarak makine öğrenme modelleri üreten bir yapı olarak da tarif ediliyor. Hatırlarsanız Google bu altyapısını geçtiğimiz mayıs ayında açıklamıştı.

AutoML yapay zeka teknoloji üzerinde çalışan firmalardan biri de Facebook, ancak Facebook bu çalışmalar sırasında geliştirdiği yapay zekanın başka cihazlarla bilinmedik bir iletişim kurmasından sonra denemelerini geçici bir süre durdurmuştu.

Ancak Google'ın geliştirdiği yapay zeka yapısı, henüz böyle bir sıkıntı yaşamış değil. Aksine Google resmi blogunda, AutoML'in belli görevler için eğitilebileceği ve başarıyla değerlendirilebileceğini ifade ediliyor.