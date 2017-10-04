Google'ın Yeni Dizüstü Bilgisayarı Pixelbook Tanıtıldı!

Geçtiğimiz yıllarda Chromebook Pixel adlı dizüstü bilgisayarını piyasaya sunan Google, şimdi de Pixelbook olarak adlandırdığı yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı.

Google Pixelbook, geçtiğimiz aylarda gördüğümüz sızıntı görsellerdekilerle neredeyse aynı olan bir tasarımla karşımıza çıktı. Lenovo'nun Yoga dizüstü bilgisayarı ile Microsoft'un Surface Book'unu andıran tasarım öğelerine sahip olan bu dizüstü bilgisayar Chromebook serisinin yüksek kaliteli bir modeli olarak konumlandırılıyor. 12.3 inç'lik Quad HD çözünürlüklü dokunmatik ekranı bulunan Pixelbook için Google yetkililerinden Matt Vokoun "Bu cihaz bugüne kadar geliştirdiğimiz en ince ve en hafif dizüstü bilgisayar." şeklinde bir açıklamada bulunuyor. Çünkü Pixelbook yalnızca 10mm kalınlığa ve 0.997 kilogram ağırlığa sahip.

Lenovo'nun Yoga dizüstü bilgisayarlarında gördüğümüz gibi katlanabilen bir ekrana sahip olan Pixelbook, Intel Core i5 ve i7 işlemciler ile seçilebiliyor. 16GB RAM ve 512GB harddisk özellikleri ise sabit olarak belirlenmiş. Cihazda şarj ve diğer bağlantılar için iki adet USB-C portu yer alıyor. Hemen aşağıdan da Pixelbook'un kısa bir tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.

Pixelbook, Google Asistanı'nı kullanan ilk dizüstü bilgisayar olma özelliğini de kazanmış oluyor. Sesle veya klavyede bulunan Google Asistan tuşu ile bu sistem devreye alınabiliyor. Bunun yanı sıra Pixelbook'un stylus kalemi de pratik bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bu stylus 10ms gecikme ile çalışıyor ve standart basınç ve açı değerlerine sahip. Tüm bu özelliklere sahip olan Pixelbook'un fiyatı 999$ olarak belirlenmiş ve 31 Ekim tarihinde satışa sunulacak.