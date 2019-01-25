Google'ın Yeni Telefonu Performans Testinde

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Google kısa bir süre önce, üçüncü nesil Pixel telefonlarını tanıtmış ve satışa sunmuştu. Google Pixel 3 ve Google Pixel 3 XL modellerini piyasaya süren şirketin, bununla yetinmeyerek Google Pixel 3 Lite adını verdiği daha ucuz ve güçsüz bir modelini daha mağazalara göndereceği iddia edilmişti. Bugün itibarıyla Google’ın yeni telefonu Google Coral, GeekBench üzerinde göründü.

Halihazırda Google Coral adını alan telefon hakkında henüz Google’dan resmi bir bilgi gelmedi. Birçok uzman Google’ın daha ucuz bir telefon çıkaracağı görüşünü savunurken, ortaya çıkan skorlar, Google Pixel 4 üzerinde çalışmaların başlamış olabileceğini gösterdi.

Telefonların donanım güçlerini test eden GeekBench’te görülen yeni model, Snapdragon 855 işlemci kullanıyordu ve Android Q olarak gösterilen bir işletim sistemiyle çalışıyordu. Muhtemelen ağustos ya da eylül ayında yayınlanacak olan yeni Android Q sürümünü kullanan telefon, 6GB RAM tercihiyle ön plana çıkıyordu. Daha önce yayınlanan Pixel 3 ve Pixel 3 XL, 4GB RAM ile kullanıcılara sunulmuştu.

Google Coral olarak anılan telefona dair başka bilgi verilmezken, test sonuçlarının ardından yeni modelin tek çekirdekte 3296, çoklu çekirdekteyse 9235 puan aldığı görüldü. Tek çekirdek puanıyla Samsung Galaxy S9’dan daha iyi sonuç alan Google Coral, çoklu çekirdek puanıyla Huawei Mate 20 Pro’nun hemen arkasında ikinci sırada yer aldı. Yapılacak geliştirme çalışmalarından sonra Google Coral’ın daha yüksek puanlara ulaşabileceği söylenenler arasında yerini aldı.