Google'ın Yeni Yapay Zekası Kanserli Hücreleri Tespit Ediyor

Google Yapay Zeka ekibi tarafından geliştirilen yeni bir sistem, sadece X-Ray görüntüleri üzerinden tarama yaparak, meme kanserini tespit edebilecek seviyeye geldi. DeepMind, Cancer Research UK Imperial Centre, Northwestern University ve Royal Surrey County Hospital işbirliğiyle hazırlanan yapay zekanın, kanserli hücrelerin erken teşhisi için önemli bir adım olacağı dile getirildi.

Ekip ilk olarak ABD'den 15 bin Birleşik Krallık'tan ise 76 bin kadar kadının mamogramlarını isimsiz şekilde toplayarak, bunlar üzerinde çalışmaya başladı. Doktorlardan aldıkları gerekli bilgiler ışığında meme kanserli hücrelerin nasıl göründüğünü tespit eden ekip, sonrasında bunu yapay zekaya öğretmeye başladı. Derin öğrenme teknikleri kullanan yazılımcılar, kısa üsre içerisinde yapay zekaya kanserli hücreleri tespit etme yeteneği kazandırdılar.

Yapay zeka, mamogramlar üzerinde kanserli gibi görünse de gerçekten böyle olmayan hücrelerin tespiti konusunda da önemli kademeler kaydetti. Yapılan çalışmalar sonucunda yanlış teşhislerin sayısını ABD ve Birleşik Krallık'ta yüzde 1,5 ila 3 arasında düşürmeyi başardı.

Google yayınladığı blog yazısında, kanserli hücre tespiti açısından ellerinde sınırlı sayıda veri olduğunu, ilerleyen yıllarda veri tabanlarını büyütmeleri durumunda yapay zekanın çok daha iyi çıkarımlar yapabileceğini kaydetti.

Yapay zekanın öğrenmeye devam etmesiyle meme kanseri başta olmak üzere birçok başka kanser türünü görebileceklerini aktaran yetkililer, çalışmalarını sürdürdüklerini belirttiler.