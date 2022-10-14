Google, İngiliz Futbol Kulübünün İsim Hakkını Almaya Hazırlanıyor

2019 yılında yeniden açılan Tottenham Hotspur Stadyumu'na uzun zamandır isim sponsoru aradıklarını belirten Daniel Levy, Google ile görüşüyor olabilir. Öne sürülen bu bilginin doğru olması durumunda 62 bin 850 kişilik stadyum, Google'ın ismini taşıyacak.

Stadyumun açıldığı yıl isim hakları için doğru markayı aradıklarını söyleyen Başkan Levy, kulübün o zamandan beri herhangi bir marka ile anlaşmaya varamadıklarını da ekledi. The Atchletic, Spurs'ın dünyanın en ünlü şirketlerinden biri olan Google ile anlaşmaya yönelik görüştüğünü öne sürdü.

Spor Alanında Google Etkisi

Google ile yapılacak olası bir anlaşma, Spurs'a büyük ölçüde fayda sağlayacak. Ligin en iyi beş yıllık cirosuna sahip olan kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılması için finansal güç katacaktır. İddialar doğruysa Spurs, Arsenal ve Manchester City gibi stadyumlar için isim sponsorluğu yapan Premier Lig takımlarından biri olabilecek.

Google, Mart ayında McLaren Racing Formula 1 takımı ile anlaşma yaparak spor alanına giriş yapmıştı. Şimdi de futbol alanına giriş yapması muhtemel olan markanın NBA ve MLB ile ticarı anlaşmasının da olduğunu eklemeden geçmeyelim.