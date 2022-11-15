Dava Sonuçlandı: Google İnsanların Konum Verisini Topladığını Kabul Etti!

ABD eyaletleri tarafından başlatılan bir gizlilik soruşturmasının sonucu olarak Google, Android kullanıcıları ve hesap sahipleri için konum izlemeyle ilgili açıklamalarını ve kontrollerini iyileştirecek ve ayrıca 392 milyon dolarlık bir ödeme yapacak.

İlk olarak Axios tarafından bildirilen haberde Google'ın kullanıcı konumlarını nasıl izlediğine ilişkin 40 ABD eyaletinde devam eden bir soruşturma sonuçlandırıldı. Soruşturma, Google'ın, kullanıcılar çeşitli konum ayarlarını kapatmış olsa bile kullanıcılarının konum verilerini kaydettiğini belirten 2018 tarihli bir raporla desteklendi.

Soruşturmayı sonuçlandırabilmek adına Google suçlamaları kabul etti ve ürünlerinde bazı değişiklikler yapmanın yanı sıra 392 milyon dolar cezaya çarptırıldı.

Uzlaşma bugün Louisiana Başsavcısı Jeff Landry tarafından açıklandı. Uzlaşmaya yanıt olarak Google, şirketin ürünlerinde "konum verileri üzerinde daha da fazla kontrol ve şeffaflık sağlayacak" üç değişikliğin ayrıntılarını içeren bir blog yazısı yayınladı. Bu değişiklikler 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Google'ın Konum Ayarlarındaki Şeffaflık Değişiklikleri Nasıl Olacak?

Bu değişikliklerden ilki, "Etkinlik Kontrolleri" ve "Veri ve Gizlilik" sayfalarına konum verileriyle ilgili yeni açıklamaların eklenmesi olacak. Google ayrıca "önemli konum ayarlarını vurgulayan" konum verileri için yeni bir merkez sunacak. Google hesabı sahipleri ayrıca kullanıcıların "Konum Geçmişi" ve "Web ve Uygulama Etkinliği" ayarlarını kapatmasına ve geçmiş verileri "tek bir basit akışta" silmesine olanak tanıyan "yeni bir kontrol seçeneğine" sahip olacak. Google ayrıca ilk hesap kurulumu sırasında "Web ve Uygulama Etkinliği" ayarlarını daha açık bir şekilde kullanıcılara sunacak.

Bu değişiklikler, Google'ın son birkaç yılda yaptığı diğer birkaç gizlilik değişikliğin ardı sıra geliyor. Örneğin geçtiğimiz yıl boyunca Google, konum verileri de dâhil olmak üzere verileri 3 aylık, 18 aylık ve 36 aylık dönemlerde otomatik olarak silme özelliğini kullanıma sunmuştu.