Google, İnsanların Yüz Verilerini 5 Dolardan Satın Alıyor

Google'ın insanların yüz verilerini 5 dolar karşılığında satın aldığı ortaya çıktı. Bu verilerin çok yakında tanıtılacak olan Google Pixel 4'ün yüz tanıma teknolojisini geliştirmek için alındığı konuşulmakta.

Google, Sokak Sokak Gezip Yüz Verisi Topluyor

Google, Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık şehri olan New York'ta insanların yüz verilerini satın almaya başladı. New York'ta yaşayan insanlar yanlarına Google çalışlarının geldiğini ve yüz verilerini satın almak istediklerini söylemekteler.

New York sokaklarında gezen bir kişi yaptığı açıklamada şunları söyledi: " Güneşli bir günde parkta oturuyordum, havanın tadını çıkarıyordum ve etrafta dolaşan birkaç kişi sanki anket yapıyormuş gibi telefonları olan insanlara yaklaşmaktaydı. Benim yanıma geldiler ve 'Merhaba, Google için çalışıyorum ve yeni nesil yüz tanıma teknolojisi ile telefonunun kilidini açmayı geliştirmek için veri topluyoruz' dediler.

Teklifi kabul ettim ve bana Google çalışanları bir telefon verdi. Yüzümü farklı açılardan taratmamı istedi. Yüzümü tarattıktan sonra Google çalışanları bana Amazon ve Starbucks'ta geçerli olan 5 dolarlık bir hediye kartı sundu. "

Görünüşe göre Google, açıkça yeni akıllı telefon modeli Pixel 4'ün yüz tanıma sistemini geliştirmek için yüz verisi toplamakta. Google'ın gelecek aylarda Apple'a rakip bir yüz tanıma teknolojisi tanıtacağı söylenmekte.

Sizler Google'ın 5 dolar karşılığında yüz verilerini alması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!