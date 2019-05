Google, Intel ve Qualcomm, Huawei ile İlişkilerini Kestiğini Açıkladı

Huawei’in ABD hükümeti tarafından kara listeye alınması, Google, Intel, Qualcomm ve Broadcom’un Çinli üretici ile ilişkilerini kesmesiyle sonuçlandı.

Geçtiğimiz hafta, ABD Ticaret Bakanlığı Huawei’in ABD şirketlerinden parça satın almasını önlemek amacıyla Çinli telekom devinin yaptırım listesine eklendiğini açıklamıştı.

Yayınlanan kararname, Çinli şirkete ürün ve hizmetleri satan, tedarik veya transfer eden firmaların çeşitli yaptırımlarla cezalandırılmasını öngörüyor. Bu, parça tedariğinin çok büyük bir kısmını Amerikan şirketlerinden yapan Huawei için varoluşsal bir risk teşkil ediyor.

Hükümet yasağının ardından ilk adım Google’dan geldi. ABD’li teknoloji devi, Huawei’in Android lisansını iptal ettiğini açıkladı. Bunun anlamı şu: Çinli marka bundan sonra Google güncellemeleri ve Android güncellemeleri almayacak.

Android’in resmi Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Google, mevcut Huawei cihazlarının Google Play ve Google Play Protect gibi hizmetlere erişmeye devam edebileceğini söyledi.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.