Google, Intel ve Qualcomm, Huawei ile İlişkilerini Kestiğini Açıkladı

Huawei’in ABD hükümeti tarafından kara listeye alınması, Google, Intel, Qualcomm ve Broadcom’un Çinli üretici ile ilişkilerini kesmesiyle sonuçlandı.

Geçtiğimiz hafta, ABD Ticaret Bakanlığı Huawei’in ABD şirketlerinden parça satın almasını önlemek amacıyla Çinli telekom devinin yaptırım listesine eklendiğini açıklamıştı.

Yayınlanan kararname, Çinli şirkete ürün ve hizmetleri satan, tedarik veya transfer eden firmaların çeşitli yaptırımlarla cezalandırılmasını öngörüyor. Bu, parça tedariğinin çok büyük bir kısmını Amerikan şirketlerinden yapan Huawei için varoluşsal bir risk teşkil ediyor.

Hükümet yasağının ardından ilk adım Google’dan geldi. ABD’li teknoloji devi, Huawei’in Android lisansını iptal ettiğini açıkladı. Bunun anlamı şu: Çinli marka bundan sonra Google güncellemeleri ve Android güncellemeleri almayacak.

Android’in resmi Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Google, mevcut Huawei cihazlarının Google Play ve Google Play Protect gibi hizmetlere erişmeye devam edebileceğini söyledi.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device. — Android (@Android) May 20, 2019

Bloomberg, Google’ın ardından Intel, Broadcom, Qualcomm ve Xilinx’in de Çinli şirket ile ticari ilişkilerini kestiğini duyurdu. Bilhassa Intel ve Qualcomm, Huawei ürünlerinin bel kemiğini oluşturuyor. Intel, Çinli markanın dizüstü bilgisayarları ve sunucuları için işlemciler üretirken, Qualcomm ise bütçe dostu telefonları için yonga setleri ve modemler tedarik ediyor.

Geçtiğimiz hafta içinde ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan yapımı dışında telekomünikasyon ekipmanı kullanılmasını yasaklayan bir acil durum emri yayımlamıştı. Bundan çok kısa bir süre sonra ise ABD Ticaret Bakanlığı Huawei’i kara listeye eklemişti. Söz konusu liste, ABD şirketlerinin Çinli üretici ile iş yapmak için Washington hükümetinin ön onayını almak zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Gelişmelerin ardından Huawei’in nasıl bir adım atacağı merak konusu. Çinli teknoloji devi, söz konusu gelişmelerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı; ancak yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.