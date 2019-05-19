Google, İnternet Üzerinden Yaptığınız Satın Alımları Takip Ediyor

Neredeyse hepimiz artık internet üzerinden bir şeyler satın alıyoruz. Ancak bu satın alımları direkt olarak Google’dan ya da Google aracılığıyla yapmasak bile, görünüşe göre Google’ın online olarak satın aldığımız her şeyden haberi oluyor. Peki bu nasıl oluyor? Tabi ki e-posta adresinize gönderilen dijital fatura, makbuz, fiş gibi satın alımlarınızı gösteren dijital belgeler sayesinde bu mümkün oluyor. Eğer Gmail kullanıyorsanız, Google satın alımlarınızı Gmail üzerinden takip ediyor.

Aslında yeni bir şey olmayan bu durum, CNBC’deki bir haber sayesinde ortaya çıktı. Haberde, kullanıcıların Google hesaplarında Purchases (Satın Alımlar) adlı bir sayfanın bulunduğundan bahsedildi. Google hesabınızın kaç yıllık olduğuna bağlı olarak söz konusu sayfaya şuradan bakabilirsiniz. Burada hesabınızı oluşturduğunuz günden bu yana tüm satın alımlarınız potansiyel olarak takip edilebilir. CNBC, kendi satın alımlar sayfasına baktığında, satın alımlarının 2013 yılından bu güne kadar listelenmiş olduğunu gördü.

CNBC’ye konuşan bir Google sözcüsü, satın alımlar sayfasını savunduğu konuşmasında, "Satın alımlarınızı, rezervasyonlarınızı ve aboneliklerinizi tek bir yerde kolayca görüntülemenize, izlemenize yardımcı olmak için yalnızca sizin görebileceğiniz özel bir sayfa oluşturduk. Bu bilgiyi istediğiniz zaman silebilirsiniz. Satın alımlar sayfasındaki e-posta makbuzlarınız ve onaylarınız da dahil olmak üzere Gmail mesajlarınızdaki hiçbir bilgiyi size reklam göstermek için kullanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ancak CNBC, satın alımlar sayfasında şöyle bir detay da keşfetti; satın alım geçmişini silmek aynı zamanda ilgili e-posta’nın silinmesi anlamına da geliyor. E-posta’nın silinmesi, dijital makbuzlarının bir kopyasını gelecekte de saklamak isteyenler için pek de uygun bir durum değil.

Ayrıca geçtiğimiz hafta Google CEO’sunun, gizliliğin lüks bir ürün olarak satılamayacağı yönünde Apple’ı eleştirmesinin ardından Google’ın satın alımları takip ettiğinin ortaya çıkması da oldukça ironik bir durum olarak yorumlandı.