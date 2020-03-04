Google I/O 2020 İptal Edildi! İşte Sebebi

Google tarafından her yıl düzenlenen ve en son yeniliklerin tanıtıldığı I/O etkinliği iptal edildi. Tüm dünyayı tehdit eden Corona virüsü Google'ın planlarını alt üst etmeyi başardı.

Google I/O 2020 Corona Virüsünü Nedeniyle İptal Edildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Google CEO'su Sunder Pinchai, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Google I/O 2020 etkinliğinin 12 Mayıs'ta başlayacağını ve 14 Mayıs'ta sona ereceği bilgisini paylaşmıştı ancak Corona virüsü etkinliğin iptal edilmesine neden oldu.

Google sözcüsü tarafından etkinlik hakkında yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Corona virüsü (COVID-19) hakkındaki endişeler nedeniyle, CDC, WHO ve diğer sağlık otoritelerinin sağlık rehberliği uyarınca fiziksel Google I/O etkinliğini iptal etmeye karar verdik. "

Şirket ayrıca Google I/O etkinliğine bilet satın alan kişilere geri ödemelerin yapılacağını da açıklandı. Android 11 işletim sisteminin Google I/O 2020'de tanıtılmasına kesin gözüyle bakılmaktaydı. Ancak bu pek mümkün olmayacak gözüküyor. Google diğer teknoloji şirketlerinin yaptığı gibi etkinliği YouTube üzerinden gerçekleştirebilir. Bu konu hakkında sözcü herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmadı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden gelen verilere göre, Corona virüsü dünya çapında 50'den fazla ülkeye yayıldı, yaklaşık 91.300 vaka ve şimdiye kadar en az 3.110 ölüm gerçekleşti.