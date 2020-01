Google I/O 2020 Etkinliğinin Tarihi Belli Oldu!

Google'ın her yıl düzenlediği ve en son yeniliklerini tanıttığı I/O etkinliğinin ne zaman gerçekleşeceği belli oldu. Google CEO'su Sundar Pinchai, Twiiter hesabı üzerinden Google I/O 2020 etkinliğinin ne zaman yapılacağını duyurdu.

Google CEO'su Sunder Pinchai, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Google I/O 2020 etkinliğinin 12 Mayıs'ta başlayacağını söyledi. Google I/O 2020'de yeni Pixel akıllı telefon modellerinin yanı sıra yeni Android işletim sistemi de tanıtılacak.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinlikte Pixel 3A 3A XL duyurulmuştu. Bu yıl da Google'ın yeni akıllı telefonlarını duyurması bekleniyor.

CEO Sunder Pinchai, bu yıl ki I/O etkinliğinin Mountain View Shoreline Amfi Tiyatrosu'nda düzenleneceğini ve dağ manzaralı olacağını söyledi. Google I/O 2020, 12 Mayıs'ta başlayacak ve 14 Mayıs'ta sona erecek.

Cosmos aligned. We'll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year's #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1