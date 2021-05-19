Google I/O 2021'de Öne Çıkanlar

Google I/O 2021 ile yapılan duyurular, önceki senelerde yapılan duyurulara kıyasla biraz daha sönük kaldı çünkü Android 12 ile ilgili kritik denebilecek seviyede duyurulara yer verilmedi.

Bu yıl yapılan duyurular içerisinde en çok dikkat çekenler materyal tasarım, Android 12 beta sürümü, Google Kamera için yapılan iyileştirmeler ve gizlilik üzerine yoğunlaşma oldu.

Google I/O 2021'de Neler Duyuruldu?

Aşağıda Google I/O 2021'den bazı önemli duyurular yer alıyor. Kullanıcıların en çok dikkatini çeken duyuruları aşağıdaki listeden görebilirsiniz.

1. Materyal Tasarımı

Bu yıl uygulama geliştiricilerinin büyük bir kısmı Google'ın materyal tasarımını kullanmaya başlayacak gibi görünüyor. Google, bu yılki I/O'da uygulamaların akıllı telefonun arka planına uyum sağlaması için geliştirilen tasarım dilinin yenilenmiş versiyonu gösterildi.

Bu, mavi ve pembe tonlarından oluşan bir duvar kağıdı olan kullanıcıların mavi ve pembe renklerinin yanı sıra Android ve birinci taraf Google uygulamalarında diğer uyumlu renkleri görebileceğiniz anlamına geliyor.

Android 12'nin ilk beta sürümünde bu tasarıma kısmen yer veriliyor ancak Google, sonbaharda yayımlayacağı Android 12 sürümü için bu tasarımın birçok yönünü saklı tutuyor. Aşağıdaki videoyu izleyerek daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

2. Android 12 Beta Sürümü

Önceki maddenin sonundan anlaşılabileceği üzere ilk Android 12 beta sürümü çıktı. Google Pixel telefonu olan kişiler, Google'ın Android beta sayfasından beta programını seçerek ilk Android 12 beta sürümüne erişim sağlayabilir.

OnePlus 9 serisinden bir telefonunuz varsa OnePlus'ın sayfasından Android 12'nin bir sürümünü indirebilirsiniz ancak bunun bir beta değil, geliştirici ön izlemesi olduğunu unutmayın. Bu sürüm, materyal tasarımın birçok parçasını içermiyor.

3. Google Kamera İyileştirmeleri

Google, siyah ten rengine sahip insanların daha doğal fotoğrafını çekmek için kamera uygulamasını yeniden ele aldığını duyurdu. Bu sorun aslına bakılırsa çok uzun yıllara dayanıyor. Siyah ten rengine sahip kullanıcılar yıllardır akıllı telefonlarının kamerasıyla ilgili sorunlar yaşıyor.

Google, sorunu sonunda kabul etmiş gibi görünüyor. Kameranın insanların fotoğraflarını doğru bir şekilde çekebilmesini sağlamak için harekete geçti. Kamera ile ilgili değişikliklerin bu sonbaharda Pixel telefonlara getirilmesi planlanıyor. Google, insanların fotoğraflarının daha iyi bir şekilde çekilmesini sağlamak için akıllı telefon üreticileri ile çalışmak istediğini dahi söyledi.

Google farklı ten renkleri için yapılan düzenlemenin yanı sıra portre modunun kıvırcık saçları daha iyi tanımlamasını ve bu saçları daha doğal bir şekilde bulanıklaştırmasını sağladığını da açıklamasına ekledi.

4. Google, Wear OS İçin Samsung ile İş Birliği Yapıyor

Google, Wear OS için Samsung ile birlikte çalışacağını duyurdu. Bu yılın başlarında Fitbit satın alımından sonra Google'ın akıllı saat ekibinden çok büyük şeyler bekleniyordu ancak Samsung ile çalışacağı bunların arasında kesinlikle yoktu. Bu ortaklık, Google'ın akıllı saate olan bağlılığının ne ölçüde olduğunu ve Apple Watch ile rekabet etmede ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor.

5. Kullanıcı Gizliliğine Yoğunlaşılıyor

Google I/O 2021'de de vurguladığı üzere bu yıl kullanıcı gizliliğini daha çok ön plana almak istiyor. Kullanıcı gizliliği ile ilgili değişikliklerden bir tanesi, uygulamalara tam konumunuzu vermek yerine konumunuza yakın yeri vermek oldu. Bunun yanı sıra Google Fotoğraflar'a klasör kilitleme özelliği geliyor.

Google, daha önce de açıkladığımız gibi daha fazla kullanıcıyı iki faktörlü kimlik doğrulama kullanmaya davet edecek ve bunu sağlamak için veri ihlalinde şifresi sızdırılan kullanıcıları uyarmayı bırakacak.