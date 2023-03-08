Google I/O 2023 Etkinliğinin Tarihi Belli Oldu: İşte Tanıtılması Beklenenler!

Google I/O 2023 etkinliğinin tarihi nihayet açıklandı. Birçok yeni tanıtım ve duyuruyu beklediğimiz bu yılki etkinlik 10 Mayıs'ta başlayacak.

Google, I/O 2023 etkinliği sırasında pek çok farklı şey duyuracak. Android 14'ün tüm berraklığıyla gösterilmesi beklenirken bunun dışında şirketin Pixel 8 serisini ve çok beklenen Pixel Fold'u da duyurmasını bekliyoruz. Buna ek olarak, belki de bazı yeni takılabilir cihazların yanı sıra var olduğunu bildiğimiz Pixel Tablet'in çıkış tarihini de görebiliriz.

Etkinlikte Neler Tanıtılacak?

Google I/O 2023 etkinliğinde fiziki olarak kısmi katılım kabul edilecek olsa da etkinlik çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Google I/O 2023'ten ne beklemeniz gerektiğine dönecek olursak, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca şirket, üzerinde çalıştığı birçok yeni donanım ve yazılımı duyurmak için bu etkinliğe ev sahipliği yapmaya karar verdi ve bu yıl da farklı olmayacak.

Pixel 7a'nın nihayet bir çıkış tarihine sahip olmasını bekliyoruz. Telefon birkaç kez kapsamlı bir şekilde sızdırıldı, bu yüzden artık ortaya çıkmasının tam sırası gibi görünüyor. Google, I/O 2023'te Pixel Tablet'e de biraz daha ışık tutulacak. Daha da ileriye gidersek, şirketin sonunda Pixel Fold'u detaylı olarak gösterme şansı yüksek ve son olarak Pixel 8 telefonlar hakkında da bazı bilgilere sahip olacağız.

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