Google I/O Etkinliğinde Neler Tanıtılacak?

Google I/O etkinliğinde oldukça az bir zaman kaldı ve konferansta göreceğimiz şeyler yavaştan ortaya çıkmay başlıyor. Etkinlikte çok fazla geliştirici konuşması bekleniyor ancak I/O'dan çıkacak tonlarca önemli not ve tüketici odaklı özellik var. Keza eğer şanslıysak bir veya iki donanım duyurusu bile görebiliriz.

Google'ın hâlihazırda yayınladığı resmi programın yanı sıra, etkinlikten neler bekleyebileceğimizi kafamızda şekillendirmemize yardımcı olacak bir sürü sızıntı oldu. Google I/O'ya iki haftadan daha kısa bir süre kaldı ve 11 Mayıs'ta başlıyor. İşte etkinlikte görmeyi umduğumuz şeylerin listesi ve Google'ın neler duyurabileceğine dair bazı spekülasyonlar.

Android 13

Aslını söylemek gerekirse Google'ın işletim sisteminin yeni sürümü çoktan yayınlandı bile. Şirket kısa bir süre önce ilk Android 13 beta sürümünü yayınladı ve bizi nihai sürüme daha da yaklaştırdı. Beta ve önceki geliştirici önizlemeleri boyunca görülecek çok şey olsa da Google'ın son sürümde göreceğimiz özellikler hakkında söyleyecek daha fazla şeyi olmasını bekliyoruz.

Wear OS 3

Geçen yılki Google I/O etkinliğinde Wear OS 3 hakkında çok şey duymuştuk ancak Samsung'un Galaxy Watch 4'ü dışında cihazı henüz uygulamalı olarak görmedik. Güncelleme bu yıl içinde kullanıma sunulduğunda en iyi Wear OS saatlerinin çoğunda görmeyi beklediğimiz şey tam olarak bu. Wear OS emülatörü aracılığıyla zaten bazı şeyler görsek de bir yıl önce duyurulmasının ardından Wear OS 3'e tam olarak bakmanın zamanı geldi.

Pixel Watch

Yeni bir Pixel Watch'tan hâlâ kimse emin değil ama etkinlikte yer alması muhtemel görünüyor. Son zamanlarda, özellikle de bir Google çalışanının Pixel Watch prototipini Chicago'daki bir restoranda "yanlışlıkla" bıraktıktan sonra sızıntılar artıyor. Cihaz tam olarak önceki görsellerde gördüğümüz gibi görünüyor ve Google'ın ilk akıllı saati konusunda ihtiyatlı bir şekilde iyimser olmamızı sağlıyor.

Smart Home

Google, kullanımının daha kolay ve çok daha yararlı hâle gelmesi için kullanıcı arayüzü öğelerini yenileyerek Google Home uygulamasında birçok değişiklik yapıyor. Şirketin bir şeylerin peşinde olduğunu ve ufukta çok daha fazlasının olabileceğini umuyoruz. Tablet benzeri bir tasarıma sahip yeni bir Nest Hub ekranı hakkında da söylentiler mevcut ve böyle bir cihaz muhtemelen Google'ın Smart Home platformuna yükseltme gerektirecek.

Bir de Matter meselesi ve şirketin birleşik Smart Home standartlarıyla ilgili çabaları var. I/O'da bu konu hakkında söylenecek daha çok şey olabileceğini düşünüyoruz.

Pixel 6a

Geçen yılki Pixel 5a'nın geç lansmanından farklı olarak, Google'ın en azından söylentilere göre Pixel 6a'yı I/O etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Muhtemelen üst sınıf kardeşleriyle aynı tasarıma sahip olacak ki bu kötü bir şey değil. Bununla birlikte aynı Tensor işlemci tarafından desteklenme olasılığına rağmen Pixel 6a'da bazı farklar olması bekleniyor.

Google Pay

Google'ın uygulamaları ve yazılımları hakkında uzun uzun konuşmasını bekliyoruz ancak Google Pay son zamanlarda büyük ilgi odağı olmuş durumda ve Google'ın I/O etkinliğinde Google Pay için neyi planladığını meraklı kullanıcılar düşünmeden edemiyor. Son raporlar, şirketin dijital cüzdanını yeniden markalamaya hazırlandığını ve işlemler için Google Pay adını korurken kullanıcıları Google "Cüzdan" özelliğiyle yeniden buluşturmayı hedeflediğini gösteriyor.