Google I/O Extended Turkey Başlıyor!

Google tarafından uzun bir süredir düzenlenmekte olan Google I/O; şirkete ait yeni donanımların, yazılımların ve hizmetlerin duyurulduğu en önemli etkinliklerden birisi olarak kabul ediliyor. Bu etkinliğin neredeyse tamamına Türkçe olarak ulaşmak isterseniz, Google I/O Extended Turkey çok yakında başlıyor!

Google I/O Extended Turkey Nedir?

Google Geliştirici Toplulukları (GDG) tarafından düzenlenen Google I/O Extended Turkey, 18 Mayıs - 20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Google I/O etkinliğinin neredeyse tamamına Türkçe olarak ulaşabilmenize olanak sunacak. YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak olan etkinlik, 29 Mayıs ve 30 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

Söz konusu etkinlik sırasında Android, Flutter & Dart, TensorFlow, Cloud ve benzeri pek çok konu işlenecek. Siz de etkinliği canlı bir şekilde takip etmek isterseniz, birinci gün (29 Mayıs) için buradaki linki ve ikinci gün (30 Mayıs) için buradaki linki ziyaret edebilirsiniz.

Google I/O 2021'de Neler Duyuruldu?

1- Materyal Tasarım

Bu yıl uygulama geliştiricilerinin büyük bir kısmı Google'ın materyal tasarımını kullanmaya başlayacak gibi görünüyor. Google, bu yılki I/O'da uygulamaların akıllı telefonun arka planına uyum sağlaması için geliştirilen tasarım dilinin yenilenmiş versiyonu gösterildi.

Bu, mavi ve pembe tonlarından oluşan bir duvar kağıdı olan kullanıcıların mavi ve pembe renklerinin yanı sıra Android ve birinci taraf Google uygulamalarında diğer uyumlu renkleri görebileceğiniz anlamına geliyor. Android 12'nin ilk beta sürümünde bu tasarıma kısmen yer veriliyor ancak Google, sonbaharda yayımlayacağı Android 12 sürümü için bu tasarımın birçok yönünü saklı tutuyor. Aşağıdaki videoyu izleyerek daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

2- Android 12 Beta

Önceki maddenin sonundan anlaşılabileceği üzere ilk Android 12 beta sürümü çıktı. Google Pixel telefonu olan kişiler, Google'ın Android beta sayfasından beta programını seçerek ilk Android 12 beta sürümüne erişim sağlayabilir. OnePlus 9 serisinden bir telefonunuz varsa OnePlus'ın sayfasından Android 12'nin bir sürümünü indirebilirsiniz ancak bunun bir beta değil, geliştirici ön izlemesi olduğunu unutmayın. Bu sürüm, materyal tasarımın birçok parçasını içermiyor.

3- Google Kamera İyileştirmeleri

Google, siyah ten rengine sahip insanların daha doğal fotoğrafını çekmek için kamera uygulamasını yeniden ele aldığını duyurdu. Bu sorun aslına bakılırsa çok uzun yıllara dayanıyor. Siyah ten rengine sahip kullanıcılar yıllardır akıllı telefonlarının kamerasıyla ilgili sorunlar yaşıyor.

Google, sorunu sonunda kabul etmiş gibi görünüyor. Kameranın insanların fotoğraflarını doğru bir şekilde çekebilmesini sağlamak için harekete geçti. Kamera ile ilgili değişikliklerin bu sonbaharda Pixel telefonlara getirilmesi planlanıyor. Google, insanların fotoğraflarının daha iyi bir şekilde çekilmesini sağlamak için akıllı telefon üreticileri ile çalışmak istediğini dahi söyledi.

Google farklı ten renkleri için yapılan düzenlemenin yanı sıra portre modunun kıvırcık saçları daha iyi tanımlamasını ve bu saçları daha doğal bir şekilde bulanıklaştırmasını sağladığını da açıklamasına ekledi.